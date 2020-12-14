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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:18
gonchik74 написав: kingkongovets написав:
був нещодавно в Одесі, їх Гагарінське плато мені нагадало нашу Глибочицьку, взагалі одеситам треба на законодавчому рівні заборонити критику київської забудови з огляду на те, що і як будують у них
Так, маєте рацію. Заборонити критикувати те, що робиться в твоїх інтересах з порушеннями норм - це ж зараз в тренді)))
не зрозумів посилу
зараз в тренді приїзжати з усіляких залуподрищенківськів і огульно критикувати Київ, зокрема його сучасну забудову, ігноруючи те що будується і відбувається в їх рідних містах і селах
а про те, що будують зараз те що люди готові купувати тут писалось вже стільки разів, що аж невдобно
як і про те, що найбільшими критиками сучасного будівництва є мешканці совкошлака, які не мають і ніколи не будуть мати кошти на купівлю житла в новобудах
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:48
kingkongovets написав:
був нещодавно в Одесі, їх Гагарінське плато мені нагадало нашу Глибочицьку, взагалі одеситам треба на законодавчому рівні заборонити критику київської забудови з огляду на те, що і як будують у них
Є таке. Що і як будують одеські забудовники свідчить про їх ненависть до міста. Вони бачать виключно будівельний майданчик з якого потрібно зрубити максимум грошей. Тічка. Більше їх взагалі ніщо не цікавить. + здебільшого вони належать вихідцям з дремучого совку, або відвертим селюкам з напівциганським смаком. Перші продовжуть будувати БПС та КТ в новій обгортці. Другі будують взагалі щось незрозуміле: суміш неокласіцизму, кубізму та циганського ро-ко-ко. Гарні будинки в Одесі, побудовані за останні 108 років, можна порахувати по пальцях.
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