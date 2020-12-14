|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:18
gonchik74 написав: kingkongovets написав:
був нещодавно в Одесі, їх Гагарінське плато мені нагадало нашу Глибочицьку, взагалі одеситам треба на законодавчому рівні заборонити критику київської забудови з огляду на те, що і як будують у них
Так, маєте рацію. Заборонити критикувати те, що робиться в твоїх інтересах з порушеннями норм - це ж зараз в тренді)))
не зрозумів посилу
зараз в тренді приїзжати з усіляких залуподрищенківськів і огульно критикувати Київ, зокрема його сучасну забудову, ігноруючи те що будується і відбувається в їх рідних містах і селах
а про те, що будують зараз те що люди готові купувати тут писалось вже стільки разів, що аж невдобно
як і про те, що найбільшими критиками сучасного будівництва є мешканці совкошлака, які не мають і ніколи не будуть мати кошти на купівлю житла в новобудах
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11718
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2726 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:48
kingkongovets написав:
був нещодавно в Одесі, їх Гагарінське плато мені нагадало нашу Глибочицьку, взагалі одеситам треба на законодавчому рівні заборонити критику київської забудови з огляду на те, що і як будують у них
Є таке. Що і як будують одеські забудовники свідчить про їх ненависть до міста. Вони бачать виключно будівельний майданчик з якого потрібно зрубити максимум грошей. Тічка. Більше їх взагалі ніщо не цікавить. + здебільшого вони належать вихідцям з дремучого совку, або відвертим селюкам з напівциганським смаком. Перші продовжуть будувати БПС та КТ в новій обгортці. Другі будують взагалі щось незрозуміле: суміш неокласіцизму, кубізму та циганського ро-ко-ко. Гарні будинки в Одесі, побудовані за останні 108 років, можна порахувати по пальцях.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42922
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 987 раз.
- Подякували: 5352 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:40
airmax78 написав: kingkongovets написав:
був нещодавно в Одесі, їх Гагарінське плато мені нагадало нашу Глибочицьку, взагалі одеситам треба на законодавчому рівні заборонити критику київської забудови з огляду на те, що і як будують у них
Є таке. Що і як будують одеські забудовники свідчить про їх ненависть до міста. Вони бачать виключно будівельний майданчик з якого потрібно зрубити максимум грошей. Тічка. Більше їх взагалі ніщо не цікавить. + здебільшого вони належать вихідцям з дремучого совку, або відвертим селюкам з напівциганським смаком. Перші продовжуть будувати БПС та КТ в новій обгортці. Другі будують взагалі щось незрозуміле: суміш неокласіцизму, кубізму та циганського ро-ко-ко. Гарні будинки в Одесі, побудовані за останні 108 років, можна порахувати по пальцях.
а з іншого боку такий же піпл що це хаває
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40104
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2846 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 18 лип, 2025 19:14
gonchik74 написав: kingkongovets написав:
був нещодавно в Одесі, їх Гагарінське плато мені нагадало нашу Глибочицьку, взагалі одеситам треба на законодавчому рівні заборонити критику київської забудови з огляду на те, що і як будують у них
Так, маєте рацію. Заборонити критикувати те, що робиться в твоїх інтересах з порушеннями норм - це ж зараз в тренді)))
Ккц вельми потужно підмахує КМДАшним чиновничкам. Очевидно, має спільні інтереси
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23277
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1763 раз.
- Подякували: 2585 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 18 лип, 2025 19:17
kingkongovets написав: gonchik74 написав: kingkongovets написав:
був нещодавно в Одесі, їх Гагарінське плато мені нагадало нашу Глибочицьку, взагалі одеситам треба на законодавчому рівні заборонити критику київської забудови з огляду на те, що і як будують у них
Так, маєте рацію. Заборонити критикувати те, що робиться в твоїх інтересах з порушеннями норм - це ж зараз в тренді)))
не зрозумів посилу
зараз в тренді приїзжати з усіляких залуподрищенківськів і огульно критикувати Київ, зокрема його сучасну забудову, ігноруючи те що будується і відбувається в їх рідних містах і селах
а про те, що будують зараз те що люди готові купувати тут писалось вже стільки разів, що аж невдобно
як і про те, що найбільшими критиками сучасного будівництва є мешканці совкошлака, які не мають і ніколи не будуть мати кошти на купівлю житла в новобудах
Он як! Критикувати уродів, бидляцьку злодійську владу - можуть лише багаті люди? Хто встиг надерибанити з СРСРівського спадку?
А хто не встиг, ті що? Повинні йти воювати за 34-річний розквіт корупції, казнокрадства і неосвіченості?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23277
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1763 раз.
- Подякували: 2585 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:19
flyman
а з іншого боку такий же піпл що це хаває
Це коли бере в нахалбудному будинку нежитлове (підвальне) приміщення в якості квартири?
Чи «то другоє, ням-ням»?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15707
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2434 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25326
|17107660
|
|
|1380
|6466880
|
|
|3
|70600
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|