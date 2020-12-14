stm написав:Бетон написав:Это больше для молодёжи.
Старайтесь менять окружение.
И вы изменитесь сами, если не хватает собственной амбициозности и харизмы.
Человек- субьективен и не живёт во всем городе сразу, не электрон, который одновременно во всей области орбиты.
Выбросьте из головы совкошлаковые устои, подкопите денег, переедьте не просто в новый жк, а в новое общество, которое будет мотивировать к лучшей жизни, к лучшей форме.
Оглянувшись, вы увидите людей, в хорошей физической форме, красивых, в хорошей одежде. Вы заведёте с ними знакомства.
По вечерам вы всем двором будете играть в футбол или волейбол.
В грейте играют в теннис.
Ну есть отстойные рагульные архитектурные решения аркады, риела и прочих совко д..очеров.
Столица, IB Alliance, кан и прочие строят на достойном уровне. Пройдитесь по территории. Европейский уровень благоустройства.
Точность строительства достигает 0.5 м2 с проектным. Качество строительства часто выше, например, польского, где фасады просто помазаны белой краской.
Де в Грейт грають у теніс? Настільний хіба що... Грейт перші жилі поверхи можуть стати найкращіми кафе. Але територія швах. 16 25-поверхових будівель на якій території? Бетон, є дещо на лівобережжі найкраще у Києві, це сервіси які працюють 24/7. Але жодного побудованого офісного приміщення на 30 поверхів там немає. Перенаселення 100% і всі їдуть на правобережжя працювати...
Вы грейт никогда не были?