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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12402124031240412405
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 20:40

  stm написав:
  Бетон написав:Это больше для молодёжи.

Старайтесь менять окружение.
И вы изменитесь сами, если не хватает собственной амбициозности и харизмы.
Человек- субьективен и не живёт во всем городе сразу, не электрон, который одновременно во всей области орбиты.
Выбросьте из головы совкошлаковые устои, подкопите денег, переедьте не просто в новый жк, а в новое общество, которое будет мотивировать к лучшей жизни, к лучшей форме.
Оглянувшись, вы увидите людей, в хорошей физической форме, красивых, в хорошей одежде. Вы заведёте с ними знакомства.
По вечерам вы всем двором будете играть в футбол или волейбол.
В грейте играют в теннис.

Ну есть отстойные рагульные архитектурные решения аркады, риела и прочих совко д..очеров.

Столица, IB Alliance, кан и прочие строят на достойном уровне. Пройдитесь по территории. Европейский уровень благоустройства.
Точность строительства достигает 0.5 м2 с проектным. Качество строительства часто выше, например, польского, где фасады просто помазаны белой краской.

Де в Грейт грають у теніс? Настільний хіба що... Грейт перші жилі поверхи можуть стати найкращіми кафе. Але територія швах. 16 25-поверхових будівель на якій території? Бетон, є дещо на лівобережжі найкраще у Києві, це сервіси які працюють 24/7. Але жодного побудованого офісного приміщення на 30 поверхів там немає. Перенаселення 100% і всі їдуть на правобережжя працювати...



Вы грейт никогда не были?
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Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 21:12

  Investor_K написав:
  kingkongovets написав:Вимальовується четвірка лідерів київських районів за обстрілами. Це Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Голосіївський райони. Найбезпечніше жити на Троєщині. На основі інформації з відкритих джерел ми проаналізували місця і час прильотів по Києву від початку війни. Не всі влучання відображені на нашій графіці — лише ті, про які повідомлялося офіційно. Але, попри це, дані дають змогу побачити певні закономірності.

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https://texty.org.ua/articles/115345/ky ... H8X3I9eddA

Пропоную усім перевзжати на Троєщину. Тут і ціни дешевше, і безпечніше

дешевше буде?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 21:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

It depends on….
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 22:12

  Бетон написав:Вы грейт никогда не были?

Будемо вважати що не була. Мене дещо збентежило на ваших фото, але чіплятися не бажаю. Гарний майданчик :)
stm
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