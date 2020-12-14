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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лип, 2025 09:54
Под галактику построили новус , которго давно ждал район, отремонтировали ближлежайшие улицы, одновременно расширили/реконструировали школу на Окипной, усилили сквер Быкова, даже гаражные боксы на вертова облагоррдили. Архитектура чересчур квадратична, если бы придерживались переменной этажность как в первых домах, то цены бы комплексу не было.
Решение о переносе Галактона было принято еще при прежних, 'дореволюционных" властяк.
На очереди УкрПак или как его там, он уже 4 года не работает, застраивать территорию пока никто не рвется
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 20 лип, 2025 10:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 09:59
К моему удивлению, перемещение по Киеву это вообще, как оказалось, одно из самых удобных в Европе. В Варшаве 5 километров я ехал час, полтора.
Поверьте, Киев очень удобен для перемещения и это не смотря на отсутствие новой кольцевой дороги (обходной)
А всё потому, что Европа - растянута в плане из-за всеми любимой малоэтажности.
Медицина? Государственная медицина может только калечить.
Только частная.
Образование? Особенно дошкольное- оно отсутствует в принципе. Только частные детсады. В них водят детей даже гос чиновники.
Школа лучше частная.
Высшее образование только европейское.
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