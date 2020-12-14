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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12403124041240512406
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 09:54

Под галактику построили новус , которго давно ждал район, отремонтировали ближлежайшие улицы, одновременно расширили/реконструировали школу на Окипной, усилили сквер Быкова, даже гаражные боксы на вертова облагоррдили. Архитектура чересчур квадратична, если бы придерживались переменной этажность как в первых домах, то цены бы комплексу не было.
Решение о переносе Галактона было принято еще при прежних, 'дореволюционных" властяк.
На очереди УкрПак или как его там, он уже 4 года не работает, застраивать территорию пока никто не рвется
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 20 лип, 2025 10:02, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 09:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

К моему удивлению, перемещение по Киеву это вообще, как оказалось, одно из самых удобных в Европе. В Варшаве 5 километров я ехал час, полтора.
Поверьте, Киев очень удобен для перемещения и это не смотря на отсутствие новой кольцевой дороги (обходной)
А всё потому, что Европа - растянута в плане из-за всеми любимой малоэтажности.


Медицина? Государственная медицина может только калечить.
Только частная.
Образование? Особенно дошкольное- оно отсутствует в принципе. Только частные детсады. В них водят детей даже гос чиновники.
Школа лучше частная.
Высшее образование только европейское.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 11:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вчера ехал по коновальца - от Стэнфорда вверх - раньше там просто была перерытая дорога в новокиевском стиле "лунный кратер", а вчера они даже превзошли себя - тупо разрыли сколько хотели, а рейсовому автобусу оставили половину полосы и тротуар. И так - в обе стороны.
А самое главное - ведь этот несчастный Печерск продолжают застраивать свечками где только можно. Мне кажется, что в какой-то момент эти дома просто провалятся под собственным весом.
striped
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 11:32

  Бетон написав:К моему удивлению, перемещение по Киеву это вообще, как оказалось, одно из самых удобных в Европе. В Варшаве 5 километров я ехал час, полтора.
Поверьте, Киев очень удобен для перемещения и это не смотря на отсутствие новой кольцевой дороги (обходной)
А всё потому, что Европа - растянута в плане из-за всеми любимой малоэтажности.


Медицина? Государственная медицина может только калечить.
Только частная.
Образование? Особенно дошкольное- оно отсутствует в принципе. Только частные детсады. В них водят детей даже гос чиновники.
Школа лучше частная.
Высшее образование только европейское.


Не знаю як там в Києві, але в Німеччині я по автобанах по всій країні вільно пересуваюсь. Затори ну дужі рідке явище.
В великих містах Німеччини таких як Кьолн та Берлін я практикував так. Доїзжав до кінцевої метро або приміського потяга, залищав машину, і на громадському транспорті.
Працює на відмінно.

В Варшаві не знаю, не бував.
Але якщо Німеччину порівнювати з Україною в платі транспорту, різниця на порядок в плані зручності і часу добирання.

Так що згоден в плані траспорту хто каже що Київ це клоака. В порівнянні звісно з цивілізацією.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 11:38

Ладно уже
ездил я по Нидерландам
пробки прямо между городами
Для начала давайте Киев зонируем чтобы понаехи с Броваров\Ирпеней\Белых церквей оставляли машины на Лесной\Житомирской\Теремках - думаю Киеву сразу полегчает
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 12:00

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:К моему удивлению, перемещение по Киеву это вообще, как оказалось, одно из самых удобных в Европе. В Варшаве 5 километров я ехал час, полтора.
Поверьте, Киев очень удобен для перемещения и это не смотря на отсутствие новой кольцевой дороги (обходной)
А всё потому, что Европа - растянута в плане из-за всеми любимой малоэтажности.


Медицина? Государственная медицина может только калечить.
Только частная.
Образование? Особенно дошкольное- оно отсутствует в принципе. Только частные детсады. В них водят детей даже гос чиновники.
Школа лучше частная.
Высшее образование только европейское.


Не знаю як там в Києві, але в Німеччині я по автобанах по всій країні вільно пересуваюсь. Затори ну дужі рідке явище.
В великих містах Німеччини таких як Кьолн та Берлін я практикував так. Доїзжав до кінцевої метро або приміського потяга, залищав машину, і на громадському транспорті.
Працює на відмінно.

В Варшаві не знаю, не бував.
Але якщо Німеччину порівнювати з Україною в платі транспорту, різниця на порядок в плані зручності і часу добирання.

Так що згоден в плані траспорту хто каже що Київ це клоака. В порівнянні звісно з цивілізацією.

Вы сейчас пишете об общественном транспорте.
Везде, где бывал я, в Милане, Париже, Будапеште и так далее, общественный транспорт - удовольствие. Никаких африканских маршруток, как в Киеве. Всё ходит буквально по секундам.
Это да.
Но автомобильное перемещение в Киеве, объективно сносное.
А с появлением частей окружных, как в северной части, будет вообще норм.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 12:04

  stm написав:
  Бетон написав:Вы грейт никогда не были?

Будемо вважати що не була. Мене дещо збентежило на ваших фото, але чіплятися не бажаю. Гарний майданчик :)

Мудрость в женщине - сексуальная черта.
Вот сейчас вы её проявили. Уважаю
Бетон
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