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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12405124061240712408>
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Отвечу на тезис о недоречності гри в теніс під час війни, не на часі.
Война может быть 10 и 15 лет. А может и больше.
Жизнь человека и его годы- необратимы.
Никто не вернёт мне и миллионам других отцов утраченное время, когда мы не видим как растут наши дети.
Пока чиновники, депутаты, силовики, судьи проживают лучшую жизнь, эти ребята не имеют права играть в теннис? Это самое важное, что вообще может быть в жизни.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

unicdima написав:
  Damien написав:Можно купить жилье в самом лучшем доме, детей отправить учиться не в переполненную школу за взятку, а в частный лицей.
Больницы и поликлиники не посещать, а нанять свой штат врачей, которые будут круглосуточно дежурить возле дома(или вообще купить им соседнюю квартиру, пусть там живут :) ).
Но вот чего нельзя купить - это свободного перемещения по Киеву - вертолеты для частных полетов по Киеву не разрешили, а без вертолета перемещение что на общественном транспорте, что на личном - превратилось в ад. И все это благодаря хаотичной застройке в существующих границах Киева и как следствие в разы перегружена существующая инфраструктура. Причем это уже никак не исправить. Это преступления киевских властей, за которые нужно карать самым серьезным образом.

В Києві площа доріг в рази менша ніж в Європі, а кличковська банда нічого не робить для їх розширення, а навпаки зменшує площу.
тільки повністю відморожені і нездатні до навчання люди досі вважають
що проблема заторів вирішується розширенням доріг)
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:33

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

unicdima написав:
  kingkongovets написав:тільки повністю відморожені і нездатні до навчання люди досі вважають
що проблема заторів вирішується розширенням доріг)

От європейці і американці дебіли, стільки доріг наробили і роблять, а виявляється їх і не треба було робити :D
Відправ дебіла Кличка вчити дурнів. :D
європейці і американці давно зрозуміли що чим ширше дороги тим більше затори і вирішують це питання платним вʼїздом та високою ціною експлуатаціі авто в містах, продовжуй і далі смішити людей і глузувати з урбаністики)

зи: справжні дебіли якраз ті, хто вірить що їх власні проблеми має вирішувати Кличко, влада чи хтось інший
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:46

  kingkongovets написав:
unicdima написав:
  kingkongovets написав:тільки повністю відморожені і нездатні до навчання люди досі вважають
що проблема заторів вирішується розширенням доріг)

От європейці і американці дебіли, стільки доріг наробили і роблять, а виявляється їх і не треба було робити :D
Відправ дебіла Кличка вчити дурнів. :D
європейці і американці давно зрозуміли що чим ширше дороги тим більше затори і вирішують це питання платним вʼїздом та високою ціною експлуатаціі авто в містах, продовжуй і далі смішити людей і глузувати з урбаністики)

зи: справжні дебіли якраз ті, хто вірить що їх власні проблеми має вирішувати Кличко, влада чи хтось інший

Урбанаст, по всьому світу в містах будуються нові дороги-розв'язки, лише в Києві кличковські дебіли розказують, що цього не треба робити.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:53

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

unicdima написав:
  kingkongovets написав:
unicdima написав:[quote="5874434:kingkongovets"]тільки повністю відморожені і нездатні до навчання люди досі вважають
що проблема заторів вирішується розширенням доріг)

От європейці і американці дебіли, стільки доріг наробили і роблять, а виявляється їх і не треба було робити :D
Відправ дебіла Кличка вчити дурнів. :D
європейці і американці давно зрозуміли що чим ширше дороги тим більше затори і вирішують це питання платним вʼїздом та високою ціною експлуатаціі авто в містах, продовжуй і далі смішити людей і глузувати з урбаністики)

зи: справжні дебіли якраз ті, хто вірить що їх власні проблеми має вирішувати Кличко, влада чи хтось інший

Урбанаст, по всьому світу в містах будуються нові дороги-розв'язки, лише в Києві кличковські дебіли розказують, що цього не треба робити.[/quote]

упоротий, в Києві теж будуються нові розвʼязки і дороги там де це можливо і розширюються старі, це бачать усі хто має очі

але в усьому світі там де цієї можливості немає питання вирішується саме так як я написав вище і це теж давно зрозуміли всі хто цим дійсно цікавиться і дійсно буває за кордоном, а не тільки переказує подібні дебільні штампи, не вилазячи зі свого гетто на околиці

«лох повинен страждати»(с) - це закон
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 14:42

  kingkongovets написав:
unicdima написав:
  kingkongovets написав:тільки повністю відморожені і нездатні до навчання люди досі вважають
що проблема заторів вирішується розширенням доріг)

От європейці і американці дебіли, стільки доріг наробили і роблять, а виявляється їх і не треба було робити :D
Відправ дебіла Кличка вчити дурнів. :D
європейці і американці давно зрозуміли що чим ширше дороги тим більше затори і вирішують це питання платним вʼїздом та високою ціною експлуатаціі авто в містах, продовжуй і далі смішити людей і глузувати з урбаністики)

зи: справжні дебіли якраз ті, хто вірить що їх власні проблеми має вирішувати Кличко, влада чи хтось інший

Оце я згоден. Має бути дорожче
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 15:37

  kingkongovets написав:упоротий, в Києві теж будуються нові розвʼязки і дороги там де це можливо і розширюються старі, це бачать усі хто має очі

але в усьому світі там де цієї можливості немає питання вирішується саме так як я написав вище і це теж давно зрозуміли всі хто цим дійсно цікавиться і дійсно буває за кордоном, а не тільки переказує подібні дебільні штампи, не вилазячи зі свого гетто на околиці

«лох повинен страждати»(с) - це закон

Кончений, наведи приклади :D
Весь світ будує нові дороги підтверджуючи мої слова і доказує, що ви кличкануті дебіли.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 15:44

  kingkongovets написав:
«лох повинен страждати»(с) - це закон

Кінг, питання. Ви були на Глибочицькій? Це максимально наближене до центру місце (не знаю чи любите Ви старий поділ, він дещо старий і 2 поверховий). Як Ви особисто дивитесь на забудову? Чи повинна Київська адміністрація взагалі там знести все і Житній? Щоб було гарно і багатоповерхово )))
Наразі Глибочицька мій хіт, я навіть не очікувала, це ж не ПОХ...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 15:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Платний в’їзд у місто впроваджується з кількох головних причин — це не просто спосіб зібрати гроші, а інструмент для управління транспортом, покращення екології та якості життя в місті. Ось основні цілі:


1. Зменшення заторів
Основна мета — зменшити кількість приватного транспорту у центрі міста.
Плата спонукає людей пересісти на громадський транспорт, велосипед або йти пішки.
Результат — менше пробок, швидший рух, ефективніше використання доріг.
2. Поліпшення якості повітря
Менше машин = менше викидів CO₂, оксидів азоту, пилу.
Це важливо для здоров’я людей, особливо в містах з густою забудовою та поганою вентиляцією.
3. Зменшення шуму та вібрацій
Менше трафіку = тихіше середовище, особливо в історичних центрах чи житлових районах.
Це підвищує комфорт мешканців і туристів.
4. Фінансування громадського транспорту
Отримані кошти часто інвестують у метро, трамваї, електробуси, велоінфраструктуру.
Це створює кращу альтернативу приватному авто.
5. Збереження історичних центрів
Старі міські частини страждають від інтенсивного руху — тремтять фасади, руйнується бруківка.
Платний в’їзд дозволяє зберегти культурну спадщину.
6. Раціональне використання простору
Замість багатьох авто і паркувань — більше скверів, пішохідних зон, кав’ярень, велодоріжок.

Лондон, Велика Британія
Зона Congestion Charge Zone діє з 2003 року в центрі міста.
Плата: £15 на день.
Час дії: з понеділка по п’ятницю, 7:00–18:00.
Мета: зменшення трафіку в центрі.
Результат: трафік зменшився на 15–20%.

Стокгольм, Швеція
Введено постійно з 2007 року.
Вартість: €1–2 за в’їзд, залежно від часу доби.
Оплата автоматично через номери авто.
Результат: зменшення трафіку на 20–25%, покращення якості повітр

Мілан, Італія
Зона Area C в історичному центрі з 2012 року.
Плата: €5 за в’їзд буднями.
Електромобілі — безкоштовно.
Транспорт з високими викидами — взагалі не пускають.

Осло, Норвегія
В’їзд платний ще з 1990-х, реформа у 2019 році.
Ціна варіюється: більше в години пік.
Частина коштів — на громадський транспорт.
Вплив: зменшення кількості авто і розвиток велоінфраструктури.

Сінгапур
Найстаріша система у світі (з 1975).
Сучасна — електронна ERP-система: зчитує номер авто та автоматично знімає плату.
Вартість залежить від часу та завантаженості дороги.
Результат: контрольована кількість транспорту, швидке пересування.

Нью-Йорк, США (планується)
Планували ввести плату за в’їзд на Мангеттен (нижче 60-ї вулиці).
Станом на 2025 рік запуск відкладено, але обговорення триває.
Ціль: зменшити затори та профінансувати метро.

Токіо, Японія
Не має прямої плати за в’їзд, але запроваджено високі збори за паркування та володіння авто, що має подібний ефект — менше авто в центрі.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 15:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

stm написав:
  kingkongovets написав:
«лох повинен страждати»(с) - це закон

Кінг, питання. Ви були на Глибочицькій? Це максимально наближене до центру місце (не знаю чи любите Ви старий поділ, він дещо старий і 2 поверховий). Як Ви особисто дивитесь на забудову? Чи повинна Київська адміністрація взагалі там знести все і Житній? Щоб було гарно і багатоповерхово )))
Наразі Глибочицька мій хіт, я навіть не очікувала, це ж не ПОХ...
я нещодавно писав що був в Одесі і тамтешне Гагарінське плато мені якраз нашу Глибочицьку і нагадало

але то все вже доволі ненові проекти

я вважаю це жахливим, але ніхто там нічого зносити, звичайно, не буде
kingkongovets
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