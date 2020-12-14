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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12408124091241012411>
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Русановка - спальник , а вот Левобережный не совсем
У меня мама в 80-х ездила туда на работу в проектный институт с правого берега
И у меня было несколько вариантов работы в офисах там, ит и даже один из хедофисов "Форум банка"
Еще несколько современных офисов построили на Окипной в 2005-2010
Там бы серобетонные фасады советских офисников на Сверстюка проагрейдить, так вообще будет приличная локация
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:51

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:Русановка - спальник , а вот Левобережный не совсем
У меня мама в 80-х ездила туда на работу в проектный институт с правого берега
И у меня было несколько вариантов работы в офисах там, ит и даже один из хедофисов "Форум банка"
Там бы серобетонные фасады советских офисников на сверстюка проагрейдить, так вообще будет приличная локация
від того що на Лісовому є Бліц-прінт, торгівельно-економічний інститут та кіностудія він не перестає бути спальником
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 15:19

kingkongovets

На Русанівці теж є інститут і готель, але я її відніс до спальників, якщо ви не помітили.
На Лівобережному концентрація і номенклатура робочих місць, характер житлової забудови точно не поступається Голосієву з КПІ, а в планах її забудови 80-х,90-х мала наблизитись до Печерську
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 21 лип, 2025 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 15:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:kingkongovets

На Русанівці теж є інститут і готель, але я її відніс до спальників, якщо ви не помітили.
На Лівобережному концентрація і номенклатура робочих місць, характер житлової забудови точно не поступається Голосієву з КПІ, а в планах її забудови 80-х,90-х мала наблизитись до Печерську
то все спальники, але яка різниця?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 15:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:то все спальники, але яка різниця?


я тоді не розумію ваших критеріїв, але яка різниця
але все ж трохи дивно класифікувати ці райони так само однаково як Виноградар з Троєщиною
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 15:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  kingkongovets написав:то все спальники, але яка різниця?


я тоді не розумію ваших критеріїв, але яка різниця
але все ж трохи дивно класифікувати ці райони так само однаково як Виноградар з Троєщиною


єдине що Голосієво це не мікрорайон, а місцевість, все інше - совкові комплексно збудовані спальники
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 19:28

  fox767676 написав:
  Frant написав:Всі країни Європи і США платят своїм інженерам ЗП 300-400 дол/міс і стали сировинним придатком Китаю і пшенично олійним придатком Африки?

ви б ці питання краще задали чорно-червоній (чи помаранчевій)версії самого себе у 2014-2016 рр

Точно
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 20:34

Frant
Потрібно щоб з вами попрацювали у територіальному відділку з відновлення пам'яті
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 20:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:kingkongovets

На Русанівці теж є інститут і готель, але я її відніс до спальників, якщо ви не помітили.
На Лівобережному концентрація і номенклатура робочих місць, характер житлової забудови точно не поступається Голосієву з КПІ, а в планах її забудови 80-х,90-х мала наблизитись до Печерську
Готель Славутич тепер мед центр
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 21:01

Да ладно. Він недобуд через об'єктивні обставини- ковід та Війна. Добробут лише на першому з 16 поверхів
fox767676
 
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