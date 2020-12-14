Додано: Пон 21 лип, 2025 21:05

fox767676 написав: Damien написав: При чем тут "когда мысли возникли у руководства Галактона". Завод РАБОТАЛ ДО МАЯ 2015, только потом начался вывоз оборудования и только еще позже - смена назначения земли через КГГА. Не смог найти точную дату когда это произошло, но явно после мая 2015. При чем тут "когда мысли возникли у руководства Галактона". Завод РАБОТАЛ ДО МАЯ 2015, только потом начался вывоз оборудования и только еще позже - смена назначения земли через КГГА. Не смог найти точную дату когда это произошло, но явно после мая 2015.



т.е вы совершенно не хотите войти в курс конкретной ситуации и общих трендов деиндустриализации, но вам просто необходимо натянуть зрадо-сову на глобус ваших политических предубеждений ?

любое бизнес-решение такого уровня имеет серьезный временной лаг между анализом ситуации, принятием и имплементацией

можно многое вменять нынешней киевской мерии, но деиндустриализации центральных и прицентральных районов, джентрификации бывших промзон это общемировой тренд

я сейчас пишу из точно такой же бывшей промзоны перестроенной в ЖК в совсем другом городе. т.е вы совершеннои общих трендов деиндустриализации, но вам просто необходимо натянуть зрадо-сову на глобус ваших политических предубеждений ?любое бизнес-решение такого уровня имеет серьезный временной лаг между анализом ситуации, принятием и имплементациейможно многое вменять нынешней киевской мерии, но деиндустриализации центральных и прицентральных районов, джентрификации бывших промзон это общемировой трендя сейчас пишу из точно такой же бывшей промзоны перестроенной в ЖК в совсем другом городе.

если там построят школу, больницу, детский сад и только после этого налепят коробков для жилья с учетом разумных норм числа жителей на единицу площади - я только за.

Но в случае Галактона - ситуация в корне другая.

Вот именно, я именно про конкретную ситуацию. Я совершенно не против застройки территории бывшего завода Большевик. Это все равно труп и уже давно, поэтому. Ну не полное "за"(поскольку это еще больше усугубит ситуацию на дорогах), но все-таки "за"Это было действующее производство с современным оборудованием, не упадочное, не создающее нагрузку на инфраструктуру, обеспечивающее рабочими местами тысячи человек. Не сталелитейный завод, трубы не коптили, налоги в казну платили. Да в любой стране власти бы всячески бы лелеяли это предприятие. Но не у нас.Вы вот, судя по постам за длительный период, имеете свой бизнес. Вы серьезно верите, что руководство завода без влияния внешних факторов приняло такое решение "просто взять все бросить и уйти", забрав только оборудование(предполагаю, что только демонтаж, перевозка и монтаж на новом месте уже стоили как само оборудование)??Не кажется ли Вам, что в свете окончания срока аренды земли, им залимонили такую цену за продление (есть такое понятие "заградительные тарифы" у банков, на таможне), что другого варианта для руководства Галактона просто не было?