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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12409124101241112412>
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 21:18

  kingkongovets написав:
то просто у Демьяна грошей на квартиру в новому жк нема, звідси і ця риторика класової ненависті)


Та нема, нема грошей, заспокойся вже. Вони є тільки в тебе. Ти - неповторний, найсильніший, найкращий, найбагатший. Хотів написати ще "найосвіченіший і найрозумніший". Але звідкись зверху пролунав брутальний сміх.
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 21:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Демьян Бедный — мужик Вредный :D
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 21:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Трохи повеселіше стало у порівнянні з тим що було 20-30 років тому
Хоча зоряний час Русанівки десь 1985-1992
Коли підросли верби вздовж канала, а фасади постхрущівок ще не встигли втомитися
https://www.google.com/maps/place/TIME+ ... FQAw%3D%3D

ту 5 поверхову школу у минулому році накрили червоною черепицею 👍
і хрущівочки у соцмісті потроху починають
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 21 лип, 2025 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 22:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Усі ці розвалені корчі-хащі що між Сверстюка, залізницею та Броварським проспектом треба викорчувати та побудувати бц-трц, реконструювати існуючій бетонні радянські офісники на Сверстюка, накрити зупинку міської електрички і зробити цівільний перехід до Лівобережної через заклади торгівлі. А те що за залізницкю у бік Дарниці перебедувати під перехоплюючі паркінги. І буде НьюЙорк 👍
а не скиглити що якісь коровники зі сральниками майже у центрі міста знесли

https://www.google.com/maps/place/TIME+ ... FQAw%3D%3D
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 23:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

До війни на даху Соборності 30 проводили рок-концерти та руф-паті
А краше б залишили наливайки на місці руїн зупинки 35 трамваю , як було 20 років поспіль

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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 09:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

короче я понял — чтоб Киев считался по праву комфортным городом, нужно отделить от него все районы кроме самого центра, а Левый берег отнести обратно к Черниговской области, чтоб не мешал
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 10:15

Frant
создайте авторскую ветку как Абырвалг и Инвестор, и агонизируйте на здоровье
Ваше самобичевание не имеет отношения к этой
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 10:21

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:короче я понял — чтоб Киев считался по праву комфортным городом, нужно отделить от него все районы кроме самого центра, а Левый берег отнести обратно к Черниговской области, чтоб не мешал

та ні, просто дещо безглуздо обирати житло в спальних масивах лівого берега або в єбенях правого, працюючи при цьому в центрі і вперто ігноруючи громадський транспорт нарікати на затори і звинувачувати при цьому не себе, а керівництво міста і вузьки дороги

безглуздо нарікати на затори, обравши щоденно відвозити дитину в школу на іншому кінці міста

безглуздо оселитись в бюджетному чоловійнику з куцею придомовою, або в совковому спальнику, маючи авто і нарікати при цьому на відсутність парковки

безглуздо нарікати на нестачу парковок в центрі, обравши іздити на работу на авто і не бажаючи залишати його далі ніж за 50 метрів від пункту призначення

безглуздо обравши для життя новозбудований бюджетний чоловійник в єбенях нарікати на нестачу поліклінік, шкіл та дітсадків, знову ж таки звинувачуючи в цьому не власну хитродупість, а тих хто дозволив його будівництво

до речі вибір між совковою вторинкою в нормальній локаціі та новозбудованим говнобудом в єбенях без інфраструктури і з проблемною логістикою теж ніхто не відміняв і він зовсім не такий однозначний як намагаються представити це працівники відділів продажів і використовуючі їх маркетингові наративи перекупи

підсумовуючи - якщо живеш в єбенях, то або зніми корону і користуйся громадським транспортом і будь готовим до черг в поліклініках і супермаркетах та постійним заторам, або думай як заробити і переїхати в нормальну локацію, де цих проблем немає і поруч є метро

чимось завжди доводиться жертвувати, або грошима, або комфортом і роками власного життя, пройобаними в чергах і заторах - хіба це не очевидно?

або хіба так тільки в Києві?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 22 лип, 2025 11:31, всього редагувалось 4 разів.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 12:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  Frant написав:Половина населения выехала или вымерла, за 34 года незалежности.
Детей почти нет в государстве.

Кому будут нужны эти дома и квартиры через 5-10 лет, если местные уроды далее будут править территорией?

Арабам з Гази.
розмовляв тікі шо з рилом і як завжди наостанок пробив його питанням «а шо там по оренді житлової?» і був дещо вражений відповіддю - каже що в центрі вже тупо нема 1к квартир під оренду, залишився або неліквід, або обʼєкти з дуже неадекватними цінниками, до речі в рилівському арсеналі зʼявилась нова ідіома - «квартира знаходиться на комфортному низькому поверсі»
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 12:06

kingkongovets
Це натяк на е/е (наче тимчасового не актуально) , чи небезпеку шахедів для верхніх поверхів?
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