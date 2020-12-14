smdtranz написав: https://skyscraperpage.com/cities/?10=3



Оказывается, Киев на первом месте в Европе по количеству высоток и на 10 в мире.

если высотками считать от 12 этажей.

а вы про общемировой тренд

МЫ задаем этот тренд!

даже москва вдвое меньше содержит свечек.

при этом мы далеко позади по развитию общественного транспорта

это нам просто везет, что население бедное и машин мало, да и с 3 млн киевлян — половина пенсионеров уже наверное. или студентов без машин

представляю, как офигели кацапы, когда смотрели в бинокли на город с подступов. он выглядел как неприступное логово дьявола, грозно протыкающее тысячей небоскребов небо.