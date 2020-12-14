Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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_hunter написав:Но это же БРЕД: _вся_ транспортная инфраструктура в Штатах построена вокруг автомобиля. И если уж "общак" сравнивать - его нужно сравнивать с "общаком" в Европе - например в Амстердаме.
майже вся, глибше вивчайте питання справжня маячня - це безапеляційні огульні висновки
в НЙ, Бостоні, Чикаго, Вашингтоні, ЛА та Сан-Франциско громадський транспорт доволі розвинений
smdtranz написав:даже москва вдвое меньше содержит свечек.
єто уже гон если вы ориентируетесь на SkyscraperPage то просто его основные контрибуторы - киевляне. Они внесли туда каждую киевскую БПС-ку )) Москва значительно высотнее, но высотки там на класс лучше
kingkongovets написав:можу лише додати що в центрі за рідкими виключеннями будинки-стіни і відверті одоробла не будують, а в єбенях та на лівому березі нема що паплюжити по дефолту
Брехня Я частіше споглядаю з лівого берега на правий і бачу спотворений ландшафт саме стінами (ЖК Панорама на Печерську ), злиті воєдино ішші 25 поверхівки і т.і. Коли будували елітний для 70х жк на Суворова основну частину обмежили 13 поверхами + 16п свічка, щоб не спотворювало бекграунд для ансамблю Лаври. Останні 10 років зовсім перестали себе в чомусь обмежувати. Спочатку хоча б була преміальна архітектура типа Даймонда чи Грушевського потім враження що коробки ПОХа розповзлися і на правий Берег. Про Лівий Берег маячня - там де встигли забудувати до 2014 все Ок, і радянське https://www.google.com/maps/@50.43265,3 ... FQAw%3D%3D , і українське до 2014 https://www.google.com/maps/@50.428267, ... FQAw%3D%3D . Після пішов трешак типу Грейта чи Русанівської гавані.
от якраз Панораму я і мав на увазі коли писав про «рідки виключення», але її здали ще в 2013 і такого більше в центрі не будують, окрім суцільного жаху на Глибочицькій, але там теж добудовують ще старі проєкти
а в колишній Чернігівській губерніі нехай будують що хочуть, якщо є бажаючі там жити то чому б ні
Бетон написав:Rjkz. Вы правы. 1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.
2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.
У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
Я вас может удивлю, но тут не обычный бетон, а полимербетон. Он набирает 80-90% прочности за несколько часов. Асфальт тоже применяется. Но он не сходит вместе со снегом каждый год. Кстати, о снеге. НЙ - очень бедный город, тут нет таких о(у)даренных хозяйственников как киевский боксер, который каждый год закупает десятки новых единиц снегоуборочной техники. Хотя тут бывают порой такие метели, что по колено в снегу идешь. Но любой снегопад тут воспринимается как стихийное бедствие - машины посыпают солью накануне и убирают снег непрерывно во время и после снегопада. В школах отменяют занятия, а автобусы и грузовики ездят с цепями на колесах. Как же так? Почему не закупается снегоуборочная техника??? Просто на мусорные грузовики цепляется навесное оборудование и "легким движением руки" мусорный грузовик становится снегоуборочным. Куда тем американским нищебродам до киевского размаха?
Про полимеры я не удивлён. Ожидаемо. У бетона способности к сопротивлению деформациям растяжения или расширения этим вроде как и модифицируют (кроме армирования)