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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:54
kingkongovets написав:
старт реалізації нового житлового комплексу бізнес-класу
А що таке "житло бізнес-класу"? Це квартира із вбудованим кіоском для торгівлі, чи за радіозахищеним помешканням під рентген-кабінет?
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:59
_hunter написав:по сравнению с NY (в силу исторических причин) киевское метро может казаться и не совсем недолугим. Но если киевское метро сравнивать даже с "метрами" евпропейских "областных центров" - картинка "чуть" меняется. Если же сравнивать весь ОТ...
так з «історичних причин» порівнювати Київ, з його випробуваннями та втратами з 1918 року, з ситими та благополучними європейськими містами взагалі недоречно
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:59
kingkongovets написав: _hunter написав: kingkongovets написав:
решать вопрос путем нанесения тяжких телесных - 121я УК (до 8ми лет)
Понятно, что отмажут, но сам прецедент...
якщо якийсь чорт, якому я при цьому плачу зп, доторкнеться до мене і буде
перешкоджати мені дістатися до квартири, або користуватися ліфтом, за який я теж плачу, це буде звичайним самозахистом
та й до чого тут важкі телесні? дав в бороду і пішов собі далі
Та же статья, но до двух лет.
Та при том: при неудачном падении (или если чуть силу не расчитал) - да еще и под камерами - 121я вообще без вариантов.
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:03
M-Audio написав: kingkongovets написав:
старт реалізації нового житлового комплексу бізнес-класу
А що таке "житло бізнес-класу"? Це квартира із вбудованим кіоском для торгівлі, чи за радіозахищеним помешканням під рентген-кабінет?
вас забанили в гуглі?
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:12
_hunter написав: kingkongovets написав:
_hunter написав:по сравнению с NY (в силу исторических причин) киевское метро может казаться и не совсем недолугим. Но если киевское метро сравнивать даже с "метрами" евпропейских "областных центров" - картинка "чуть" меняется. Если же сравнивать весь ОТ...
так з «історичних причин» порівнювати Київ, з його випробуваннями та втратами з 1918 року, з ситими та благополучними європейськими містами взагалі недоречно
Ну да... -- так-то во WW II только Киев и бомбили...
а які зі згаданих вами міст 73 роки були під комуністичною окупацією?
в яких з них підривали при відступі центр? зносили сотні храмів і старих будинків? віджимали будинки у їх власників і заселяли комуналками? забудовували мікрорайонами огидних і малопридатних для житла будинків?
ви наприклад знаєте на що вимушено було піти українське керівництво тих часів щоб просто побудувати палац Україна?
назвіть хоча б одне європейське місто, яке пережило щось подібне
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:16
_hunter написав:Та же статья, но до двух лет.
Та при том: при неудачном падении (или если чуть силу не расчитал) - да еще и под камерами - 121я вообще без вариантов.
маячня, якщо він під камерами перший до мене доторкнувся нічого мені не загрожує
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:59
_hunter написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:Rjkz.
Вы правы.
1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.
2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.
У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
...
до речі я б дуже хотів подивитись, як наші громадяни, які пересуваються виключно на власних автівках, бо вважають київський транспорт надолугим, нерозвинутим і недостойним перевозити їз дорогоцінні дупи, їздять на ньюйоркському обриганому сабвеї разом з криміналітетом, бомжами і наркоманами
...
Но это же БРЕД: _вся_ транспортная инфраструктура в Штатах построена вокруг автомобиля.
И если уж "общак" сравнивать - его нужно сравнивать с "общаком" в Европе - например в Амстердаме.
У ККца подгорает.
Да, при ДЕ Б(и)лазио все немного напоминало то, что он пишет.
Но, на данный момент Де Б(и)лазио - наверное худший мер за историю НЙ.
Адамс немного навел порядок, на каждой станции дежурит несколько нарядов полиции. Каждый вагон на каждой конечной станции вымавается (даже немного напрягает запах моющего средства, но он быстро выветривается).
Недавно возвращался очень поздно домой (вернулся около 2-х часов ночи), станции вымываются пауэрвошем (как на автомойках) по ночам.
Да, бывает, что в городе с населением как полУкраины, найдется какой-то процент тех, кто пожрет в вагоне и бросит это под сиденье. На некоторых станциях забегают чуваки с метлой и совком быстро просмотреть или все нормально. На конечной все равно промывают.
Что касается автобусов, то там чистота практически безукоризненная.
Кондиционеры как в автобусах так и в вагонах сабвея. Причем, запах кондиционированного воздуха напоминает тот что в самолетах, по крайней мере у меня такие ассоциации.
Бомжей уже почти нет. Нелегалов, которые раньше спали в вагонах тоже.
Преступность в сабвее значительно снизилась.
Сейчас если придет Мамдани, возможно все измениться к худшему. Посмотрим.
По крайней мере это на тех маршрутах и ветках сабвея, которыми я пользуюсь.
Может где-то в Бронксе или Гарлеме подругому. Но я туда и не езжу.
Я понимаю, что ККЦу хочется хоть где-то найти дерьмо, куда ткнуть оппонентов, чтобы не обращали внимание на то дерьмо, что творит "самый лучший мэр", но тут он промахнулся.
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:08
kingkongovets написав:
_hunter написав:Та же статья, но до двух лет.
Та при том: при неудачном падении (или если чуть силу не расчитал) - да еще и под камерами - 121я вообще без вариантов.
маячня, якщо він під камерами перший до мене доторкнувся нічого мені не загрожує
Простите, но это вы бред пишите:
во-первых: "стоять на пути растопырив руки (или каким-то подобным образом непускать)" вы ВООБЩЕ никаким образом не классифицируете как "перший до мене доторкнувся"
во-вторых: ДАЖЕ ЕСЛИ вы "натянуть" на самозащиту это сможете - я же там специально уточнил -- "нанесение тяжких телесных в условиях самозащиты" -- это небольшие смягчающие. Срок снижается с 8ми до 2х лет.
При этом: если найдется свидетель - вот прямо как Бетон - который подтвердит "сильно несло парами алкоголя" -- будет 8ка светить...
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:16
rjkz написав:
Да, бывает, что в городе с населением как полУкраины, найдется какой-то процент тех, кто пожрет в вагоне и бросит это под сиденье.
ПолУкраины ?
8х2 = 16 миллионов ?
В Украине гораздо больше жителей
rjkz написав:
Может где-то в Бронксе или Гарлеме подругому. Но я туда и не езжу.
Действительно, сперва писать тексты, что Нью-Йорк - он большой, где всё по-разному и везде всё хорошо
А потом написать, "Может где-то в Бронксе или Гарлеме подругому"
Пересмотри Дениса samsebeskazal, он там много чего показал )
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:21
Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав:
Rjkz.
Вы правы.
1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.
2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.
У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
Я вас может удивлю, но тут не обычный бетон, а полимербетон.
Он набирает 80-90% прочности за несколько часов.
Асфальт тоже применяется. Но он не сходит вместе со снегом каждый год.
Кстати, о снеге.
НЙ - очень бедный город, тут нет таких о(у)даренных хозяйственников как киевский боксер, который каждый год закупает десятки новых единиц снегоуборочной техники. Хотя тут бывают порой такие метели, что по колено в снегу идешь. Но любой снегопад тут воспринимается как стихийное бедствие - машины посыпают солью накануне и убирают снег непрерывно во время и после снегопада. В школах отменяют занятия, а автобусы и грузовики ездят с цепями на колесах.
Как же так? Почему не закупается снегоуборочная техника???
Просто на мусорные грузовики цепляется навесное оборудование и "легким движением руки" мусорный грузовик становится снегоуборочным.
Куда тем американским нищебродам до киевского размаха?
Про полимеры я не удивлён. Ожидаемо. У бетона способности к сопротивлению деформациям растяжения или расширения этим вроде как и модифицируют (кроме армирования)
Существуют разные модифицирующие добавки в минеральные строительные составы.
Они позволяют улучшать различные свойства, в том числе увеличение гидрофобности (благдаря чему вода не впитывается в бетон и впоследствии его не разрывает от замерзания), эластичность и трещиностойкость, скорость набора прочности и уменьшение время высыхания, пластичность во время укладки, увеличение прочности и тд.
Это разные типы присадок.
Конечно на растяжение в растянутой зоне может работать только арматура.
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