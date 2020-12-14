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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:56
Що за нецікаве спілкування? Ви краще скажіть - дешевше буде чи ні?
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:00
pesikot написав: rjkz написав:
Да, бывает, что в городе с населением как полУкраины, найдется какой-то процент тех, кто пожрет в вагоне и бросит это под сиденье.
ПолУкраины ?
8х2 = 16 миллионов ?
В Украине гораздо больше жителей
rjkz написав:
Может где-то в Бронксе или Гарлеме подругому. Но я туда и не езжу.
Действительно, сперва писать тексты, что Нью-Йорк - он большой, где всё по-разному и везде всё хорошо
А потом написать, "Может где-то в Бронксе или Гарлеме подругому"
Пересмотри Дениса samsebeskazal, он там много чего показал )
Официальное население НЙ оценивается в 8+млн.
Но это тупо по черте города.
Вместе с саббурбиями и пригородами, где люди живут, но работаютв НЙС - около 15-18 млн. Точной цифры никто не назовет.
Не по официальной статистике Госстата (в котором много эмигрировавших и не снявшихся с учета, даже если они стали гражданами других стран и даже там умерли), в Украине на начало большой войны без учета на тот момент оккупированных территорий Донбасса и Крыма, по моим прикидкам (я выкладывал тут на форуме в контексте обсуждения перспектив ПФУ, вроде вполне реалистично было) было в диапазоне 28-32 млн.
Я склонен считать, что было около 30.
На данный момент - ну намного меньше. Не берусь прикидывать дажже сколько.
20 млн?
Вы в самом деле считаете, что актуальны данные 2010 года в 42 млн?
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:34
Що за нецікаве спілкування? Ви краще скажіть - дешевше буде чи ні?
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Investor_K
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:42
smdtranz написав:
в киевском городском транспорте (именно нормальных троллейбусах, автобусах, трамваях, не маршрутках) во многих случаях есть кондиционеры, и внутри реально не тесно, людей очень мало сейчас. состояние от полной дупы, как 15 трамвай, до сносного.
и они без требований останавливаются на всех остановках. валидаторы уже 5 лет как стоят, можно платить смартфоном или картой. ну и пол низкий.
только этих самых маршрутов и подвижного состава реально мало. последние годы подвижного состава стало еще меньше. так что приходится по 15-20 минут ждать, и идти пешком до ближайшей магистрали
так что без такси обычному безлошадному будет трудно
ну и конечно ОТ в Киеве это логово немытых бабок, маргиналов, бомжей и тому подобного контингента. приятного мало
понятно, в общем, если хорошее и появилось в ОТ Киева, то я это не застал.
Немытые бабки , бомжи и маргиналы, если оплатили проезд и не нарушают обшественный порядок, имеют право на проезд - с этим ничего не поделаешь.
Кстати, реально, пару лет назад был период, когда бомжей было дофига в метро НЙ, не в автобусах. Сейчас - нет.
Но недавно ехал в трейне, напротив сидел бомжеватого вида мужик, в грязной ( не запачканной на работе, это тут нормально - мексы и украинцы со стройки возвращаются в том, в чем работали) одежде, нечесанной бородой, разваливающейся обуви. Но у него зазвонил телефон, он достал из заднего кармана рваных джинс вполне приличный айфон и что-то начал обсуждать о его работе и о чем-то что ему не доплатили. И тут в глазах окружающих он превращается из бомжа в просто неопрятного человека, но вполне уважаемого, так как любой труд тут уважается.
Кстати, в супермаркете, где я обычно скупаюсь, постоянно обтирается бомж (именно Без Определенного Места Жительства, БОМЖ). Он там покупает продукты и целый день стоит возле подоконника смотрит новости на смартфоне , иногда сидит в электрических продуктовых тележках (для маломобильных групп населения, тут в супермаркетах есть тележки с сиденьями и электродвигателем, так собе электрокар). От него совершенно не несет бомжатиной. Я не знаю где он моется, но реально чистый. Кстати, довольно редко в ОТ от кого-то разит потом (разве что человек едет с работы, где было негде помыться). Вообще у американцев принято минимум 2 раза в день душ принимать.
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rjkz
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:59
rjkz написав: smdtranz написав:
в киевском городском транспорте (именно нормальных троллейбусах, автобусах, трамваях, не маршрутках) во многих случаях есть кондиционеры, и внутри реально не тесно, людей очень мало сейчас. состояние от полной дупы, как 15 трамвай, до сносного.
и они без требований останавливаются на всех остановках. валидаторы уже 5 лет как стоят, можно платить смартфоном или картой. ну и пол низкий.
только этих самых маршрутов и подвижного состава реально мало. последние годы подвижного состава стало еще меньше. так что приходится по 15-20 минут ждать, и идти пешком до ближайшей магистрали
так что без такси обычному безлошадному будет трудно
ну и конечно ОТ в Киеве это логово немытых бабок, маргиналов, бомжей и тому подобного контингента. приятного мало
...
Кстати, в супермаркете, где я обычно скупаюсь, постоянно обтирается бомж (именно Без Определенного Места Жительства, БОМЖ). Он там покупает продукты и целый день стоит возле подоконника смотрит новости на смартфоне , иногда сидит в электрических продуктовых тележках (для маломобильных групп населения, тут в супермаркетах есть тележки с сиденьями и электродвигателем, так собе электрокар). От него совершенно не несет бомжатиной. Я не знаю где он моется, но реально чистый.
Кстати, довольно редко в ОТ от кого-то разит потом (разве что человек едет с работы, где было негде помыться). Вообще у американцев принято минимум 2 раза в день душ принимать.
Вот да: не знаю для чего "они" это делают, но в приютах (DHS/DIC) -- есть души...
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:22
rjkz написав:
Вообще у американцев принято минимум 2 раза в день душ принимать.
А кросівки знімати раз на тиждень
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:26
_hunter написав: rjkz написав: smdtranz написав:
в киевском городском транспорте (именно нормальных троллейбусах, автобусах, трамваях, не маршрутках) во многих случаях есть кондиционеры, и внутри реально не тесно, людей очень мало сейчас. состояние от полной дупы, как 15 трамвай, до сносного.
и они без требований останавливаются на всех остановках. валидаторы уже 5 лет как стоят, можно платить смартфоном или картой. ну и пол низкий.
только этих самых маршрутов и подвижного состава реально мало. последние годы подвижного состава стало еще меньше. так что приходится по 15-20 минут ждать, и идти пешком до ближайшей магистрали
так что без такси обычному безлошадному будет трудно
ну и конечно ОТ в Киеве это логово немытых бабок, маргиналов, бомжей и тому подобного контингента. приятного мало
...
Кстати, в супермаркете, где я обычно скупаюсь, постоянно обтирается бомж (именно Без Определенного Места Жительства, БОМЖ). Он там покупает продукты и целый день стоит возле подоконника смотрит новости на смартфоне , иногда сидит в электрических продуктовых тележках (для маломобильных групп населения, тут в супермаркетах есть тележки с сиденьями и электродвигателем, так собе электрокар). От него совершенно не несет бомжатиной. Я не знаю где он моется, но реально чистый.
Кстати, довольно редко в ОТ от кого-то разит потом (разве что человек едет с работы, где было негде помыться). Вообще у американцев принято минимум 2 раза в день душ принимать.
Вот да: не знаю для чего "они" это делают, но в приютах (DHS/DIC) -- есть души...
Так он не в шелтере.
Я не знаю где он ночует, но целыми днями в этом супермаркете ошивается.
Насколько я знаю, там поблизости шелтеров нет. "Поблизости" - это в радиусе часа ходьбы.
Южный Бруклин.
Там правда вэн навечно припаркованный стоит возле супермаркета, может он в нем ночует. ХЗ.
У меня один знакомый, не бомж, но вынужден был пожить в шелтере около года - остался без работы и когда деньги закончились вынужден был съехать. Рассказывал, что жил в комнате на четверых, нормальная мебель.
Медицина, еда, все необходимое. Даже около 400 долларов в месяц наличными давали. Он еще и за кэш подрабатывал раз в неделю.
И говорил, что именно бомжей (в данном смысле не тех, кто без жилья - там все такие, а ободранных и грязных) там не было. В основном - нелегалы и те, кто оказался в трудной ситуации.
Так что хз где именно бомжевые бомжи обитают. В общем-то общество для них создало условия, в которых они могут жить, питаться, получать медицину.
Очевидно, что это с головой у людей проблемы, если хотят на лавках спать.
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:29
UA написав: rjkz написав:
Вообще у американцев принято минимум 2 раза в день душ принимать.
А кросівки знімати раз на тиждень
Это из фильма "Назад в будущее"? Когда Марти в кроссовках спал и одежде?
Нет, они как ненормальные стирают. Один раз футболку одел, пошел на улицу, вернулся - футболку в грязное. Потом огроменные тюки в ландри волокут. Некоторых вижу что стирают несколько раз в неделю просто безумные объемы.
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rjkz
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