Vadim_ написав: rjkz написав: Vadim_ написав:
Якщо не помиляюсь -це 30 діб
28 суток - набор марочной прочности обычного бетона с портландцементом.
Существуют полимерцементные составы, позволяющие набор 90% прочности за 2 часа даже при отрицательных температурах.
Коля , ще вкотре запитую , состав етого полимербетона ?
Цемент он и в Америке цемент а хімдобавки это иное, сповільнувачі , прискорувачі...
Я немного знаю про Сика і Дайтерман с Мапей
Так я написал!
Или сттерли?
Или надо конкретно написать какие добавки идут?
Или надо производственный цикл расписать и чертежи миксера в котором под давлением смешивается в потоке воздуха цемент и полимер?
Цемент бывает разный. Даже обычный портландцемент. Разного качества.
Даже не надо в Америке.
В Украине цемент одного завода и другого имеет разное качество.
Это хорошо, что вы знаете Дейтерман и Мапей, но что конкретно вы знаете?
Знаете их технологии? Знаете как они производят продукцию?
Боюсь, там кроме технологов не многие вам расскажут какие именно добавки они добавляют.