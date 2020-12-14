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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12421124221242312424
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 02:08

  барабашов написав:
  Investor_K написав:Що за нецікаве спілкування? Ви краще скажіть - дешевше буде чи ні?

Та будет
Девал рихтанёт аренду по 1-2кгрн/метр в троещинской коммерции и хотелки "па10000" за гныднык-бабушатник с ремонтом времён вашей молодости и цена продажи тоже пойдёт вниз.
А строить и ремонты новые делать дешевле себестоимости никто не будет.
С вас 500уе за консультацию.
И радуйтесь что "уе" пока 42, а не 420.

Так арендаторам піхуй ,
ві им должні патаму што ани у вас живут а не в Мариуполе
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 02:09

  Investor_K написав:Що за нецікаве спілкування? Ви краще скажіть - дешевше буде чи ні?


Обязательно.
А что именно?
:)
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 02:12

Vadim_
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 02:20

  Vadim_ написав:
  rjkz написав:
  Vadim_ написав:Якщо не помиляюсь -це 30 діб


28 суток - набор марочной прочности обычного бетона с портландцементом.
Существуют полимерцементные составы, позволяющие набор 90% прочности за 2 часа даже при отрицательных температурах.

Коля , ще вкотре запитую , состав етого полимербетона ?
Цемент он и в Америке цемент а хімдобавки это иное, сповільнувачі , прискорувачі...
Я немного знаю про Сика і Дайтерман с Мапей


Так я написал!
Или сттерли?
Или надо конкретно написать какие добавки идут?
Или надо производственный цикл расписать и чертежи миксера в котором под давлением смешивается в потоке воздуха цемент и полимер?
Цемент бывает разный. Даже обычный портландцемент. Разного качества.
Даже не надо в Америке.
В Украине цемент одного завода и другого имеет разное качество.
Это хорошо, что вы знаете Дейтерман и Мапей, но что конкретно вы знаете?
Знаете их технологии? Знаете как они производят продукцию?
Боюсь, там кроме технологов не многие вам расскажут какие именно добавки они добавляют.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 03:36

  Vadim_ написав:Vadim_

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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

майбутній жк Білів на Пріорці

https://www.facebook.com/share/r/1BFDog ... tid=wwXIfr
kingkongovets
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