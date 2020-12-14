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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 11:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ось декілька посилань на статті про тенденціі оренди в Києві для загального розвитку та розвіювання міфів:

Ринок оренди квартир в Україні: грудень 2024 – червень 2025

https://gisuvecon.com/main/102/rinok-or ... hatgpt.com

Житло в Києві 2025: як змінились ціни на оренду та продаж квартир

https://mistokyia.ua/city/zhytlo-v-kyie ... ylys-tsiny

Київ втрачає вільні квартири — як ціни на оренду б’ють рекорди

https://novyny.live/neruhomist/kiyiv-vt ... hatgpt.com

«Скептики кажуть, що інвестувати в нерухомість під час війни — це божевілля. Песимісти твердять, що ринку оренди кінець. А реалісти тим часом рахують прибутки від здачі квартир у Києві та дивуються стабільності свого доходу навіть у найскладніші часи

При правильному підході — вдало обрана локація, адаптований ремонт, ефективне управління — оренда квартири в Києві принесе 13–20% річних, а в окремих випадках — до 25%.

https://inforesist.org/ua/chomu-orenda- ... hatgpt.com
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 12:01

  fox767676 написав:kingkongovets

Спробую продати однуху біля метро, самому цікаво що воно буде


Відпишіться по результату.
На моє передмістя були реальні покупці в квітні.
Поки зробив доручення та переслав покупці купили інше.
Зараз повна тиша. Всі очікують подальших подій.
Хомякоид
 
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