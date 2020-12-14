Ринок оренди квартир в Україні: грудень 2024 – червень 2025
Житло в Києві 2025: як змінились ціни на оренду та продаж квартир
Київ втрачає вільні квартири — як ціни на оренду б’ють рекорди
«Скептики кажуть, що інвестувати в нерухомість під час війни — це божевілля. Песимісти твердять, що ринку оренди кінець. А реалісти тим часом рахують прибутки від здачі квартир у Києві та дивуються стабільності свого доходу навіть у найскладніші часи
При правильному підході — вдало обрана локація, адаптований ремонт, ефективне управління — оренда квартири в Києві принесе 13–20% річних, а в окремих випадках — до 25%. ”