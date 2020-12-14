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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 лип, 2025 17:53
fox767676 написав: Хомякоид написав:
Класове суспільство з великим розшаруванням населення.
Колгоспників та люмпен пролетаріат загнали в армію.
Всі хто вище класом - інваліди, студенти, бронь і т.д. і т.п.
Не зовсім так.
Загнати можуть і працюючого айтишника під 50 якщо він не поквапився намутити папірець
а це не так тривіально як може здатися - спитайте бетона
Є вже пару випадків "з перших рук"
А ось у дворі новобудови де я зараз повно бадьорих пацанів 30-40 що роблять ремонти
Приспособленцы порешали и война для них источник дохода.
Для меня это не так.
У меня есть знакомый, заплатил 50 куе и всё равно бежал под пулями и собаками туда на свободу
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Додано: Нед 27 лип, 2025 17:59
Investor_K написав:
Я планую жити в Украіні. І ніде більше. Ні в Туреччині, ні на Балканах. А ви однією ногою вже в іншій краіні.
У меня есть недвига в Польше. Но я ни одной ногой там не буду.
Он, как и я и миллионы других граждан, банально не верит укр власти в способности защитить его имущество на территории страны. Вот и всё.
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- Подякував: 189 раз.
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