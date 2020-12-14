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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12425124261242712428
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:59

  Investor_K написав:Я планую жити в Украіні. І ніде більше. Ні в Туреччині, ні на Балканах. А ви однією ногою вже в іншій краіні.

У меня есть недвига в Польше. Но я ни одной ногой там не буду.
Он, как и я и миллионы других граждан, банально не верит укр власти в способности защитить его имущество на территории страны. Вот и всё.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 18:12

  Бетон написав:
  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:Класове суспільство з великим розшаруванням населення.
Колгоспників та люмпен пролетаріат загнали в армію.
Всі хто вище класом - інваліди, студенти, бронь і т.д. і т.п.


Не зовсім так.
Загнати можуть і працюючого айтишника під 50 якщо він не поквапився намутити папірець
а це не так тривіально як може здатися - спитайте бетона
Є вже пару випадків "з перших рук"
А ось у дворі новобудови де я зараз повно бадьорих пацанів 30-40 що роблять ремонти

Приспособленцы порешали и война для них источник дохода.
Для меня это не так.


Ты и есть тот самый приспособленец.
Приспособился покупать и продавать квартиры.
По переуступке, чтобы налоги не платить.
Потом рассказывать, какой ты молодец, сколько денег заработал, Украина для тебя ничего не сделала.
Забывая такой маленький нюансик - именно в Украине, можно продать по переуступке и не заплатить налоги

  Бетон написав:У меня есть знакомый, заплатил 50 куе и всё равно бежал под пулями и собаками туда на свободу


Как страшно жить ...
Всё на эмоциях, на надрыве ... )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 18:15

  Бетон написав:
  Investor_K написав:Я планую жити в Украіні. І ніде більше. Ні в Туреччині, ні на Балканах. А ви однією ногою вже в іншій краіні.

У меня есть недвига в Польше. Но я ни одной ногой там не буду.
Он, как и я и миллионы других граждан, банально не верит укр власти в способности защитить его имущество на территории страны. Вот и всё.


Поэтому ты покупаешь квартиры в Украине
Ну чё ?
Логично, чё уж там )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 19:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:Класове суспільство з великим розшаруванням населення.
Колгоспників та люмпен пролетаріат загнали в армію.
Всі хто вище класом - інваліди, студенти, бронь і т.д. і т.п.


Не зовсім так.
Загнати можуть і працюючого айтишника під 50 якщо він не поквапився намутити папірець
а це не так тривіально як може здатися - спитайте бетона
Є вже пару випадків "з перших рук"
А ось у дворі новобудови де я зараз повно бадьорих пацанів 30-40 що роблять ремонти

Приспособленцы порешали и война для них источник дохода.
Для меня это не так.
У меня есть знакомый, заплатил 50 куе и всё равно бежал под пулями и собаками туда на свободу
Біг під собаками? Собаки на мавіки привʼязані чи шо?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 20:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кися, а ну прояви математические способности и огласи сколько Бетон должен заплатить налогов при продаже по переуступке по твоим понятиям, точнее по той туалетной бумаге, что для пересичного "на паузе".
Вводные - типа "купил по полторы за метр, сделал инстаремонт, продал по 2500" в реальных цифрах сам подтянешь.
Заодно проценишь его способности проэктировать инстаремонты с инстамебелью с самого жлобДСП. Хотя он может и сам там плитку кладёт и не только.
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 20:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну когда я отношу пачки бабла в кассу для казначейства, жаба меня давит, это правда. Ведь я понимаю, что мои деньги будут строить тцк-ашникам виллы в Испании
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 20:45

  Faceless написав:
Бетон написав:
  Хомякоид написав:Класове суспільство з великим розшаруванням населення.
Колгоспників та люмпен пролетаріат загнали в армію.
Всі хто вище класом - інваліди, студенти, бронь і т.д. і т.п.
Не зовсім так.
Загнати можуть і працюючого айтишника під 50 якщо він не поквапився намутити папірець
а це не так тривіально як може здатися - спитайте бетона
Є вже пару випадків "з перших рук"
А ось у дворі новобудови де я зараз повно бадьорих пацанів 30-40 що роблять ремонти

Приспособленцы порешали и война для них источник дохода.
Для меня это не так.
У меня есть знакомый, заплатил 50 куе и всё равно бежал под пулями и собаками туда на свободу
Біг під собаками? Собаки на мавіки привʼязані чи шо?

"Під" це як "під музику".
Це, коли собака спустили на тебе. Саме для цього з собою треба брати перцеві балончики.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 21:08

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

по перше краще всього на собак діють не перцеві балончики (це проти собак повна шляпа), а звук електрошокера - як велосипедист зі стажем впевнено кажу

а по друге може ви все ж таки відкриєте окрему гілку для ухилянтів, неплатників податків та борцунів з корупцією і будете рефлексувати там щоб не засирати гілку про нерухомість?

остоєбєніло вже цю маячню читати
kingkongovets
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