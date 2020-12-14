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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 лип, 2025 17:59
Investor_K написав:
Я планую жити в Украіні. І ніде більше. Ні в Туреччині, ні на Балканах. А ви однією ногою вже в іншій краіні.
У меня есть недвига в Польше. Но я ни одной ногой там не буду.
Он, как и я и миллионы других граждан, банально не верит укр власти в способности защитить его имущество на территории страны. Вот и всё.
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Бетон
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Додано: Нед 27 лип, 2025 18:12
Бетон написав: fox767676 написав: Хомякоид написав:
Класове суспільство з великим розшаруванням населення.
Колгоспників та люмпен пролетаріат загнали в армію.
Всі хто вище класом - інваліди, студенти, бронь і т.д. і т.п.
Не зовсім так.
Загнати можуть і працюючого айтишника під 50 якщо він не поквапився намутити папірець
а це не так тривіально як може здатися - спитайте бетона
Є вже пару випадків "з перших рук"
А ось у дворі новобудови де я зараз повно бадьорих пацанів 30-40 що роблять ремонти
Приспособленцы порешали и война для них источник дохода.
Для меня это не так.
Ты и есть тот самый приспособленец.
Приспособился покупать и продавать квартиры.
По переуступке, чтобы налоги не платить.
Потом рассказывать, какой ты молодец, сколько денег заработал, Украина для тебя ничего не сделала.
Забывая такой маленький нюансик - именно в Украине, можно продать по переуступке и не заплатить налоги
Бетон написав:
У меня есть знакомый, заплатил 50 куе и всё равно бежал под пулями и собаками туда на свободу
Как страшно жить ...
Всё на эмоциях, на надрыве ... )
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Додано: Нед 27 лип, 2025 18:15
Бетон написав: Investor_K написав:
Я планую жити в Украіні. І ніде більше. Ні в Туреччині, ні на Балканах. А ви однією ногою вже в іншій краіні.
У меня есть недвига в Польше. Но я ни одной ногой там не буду. Он, как и я и миллионы других граждан, банально не верит укр власти в способности защитить его имущество на территории страны
. Вот и всё.
Поэтому ты покупаешь квартиры в Украине
Ну чё ?
Логично, чё уж там )))
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Додано: Нед 27 лип, 2025 19:51
Бетон написав: fox767676 написав: Хомякоид написав:
Класове суспільство з великим розшаруванням населення.
Колгоспників та люмпен пролетаріат загнали в армію.
Всі хто вище класом - інваліди, студенти, бронь і т.д. і т.п.
Не зовсім так.
Загнати можуть і працюючого айтишника під 50 якщо він не поквапився намутити папірець
а це не так тривіально як може здатися - спитайте бетона
Є вже пару випадків "з перших рук"
А ось у дворі новобудови де я зараз повно бадьорих пацанів 30-40 що роблять ремонти
Приспособленцы порешали и война для них источник дохода.
Для меня это не так.
У меня есть знакомый, заплатил 50 куе и всё равно бежал под пулями и собаками туда на свободу
Біг під собаками? Собаки на мавіки привʼязані чи шо?
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Faceless
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Додано: Нед 27 лип, 2025 20:20
Кися, а ну прояви математические способности и огласи сколько Бетон должен заплатить налогов при продаже по переуступке по твоим понятиям, точнее по той туалетной бумаге, что для пересичного "на паузе".
Вводные - типа "купил по полторы за метр, сделал инстаремонт, продал по 2500" в реальных цифрах сам подтянешь.
Заодно проценишь его способности проэктировать инстаремонты с инстамебелью с самого жлобДСП. Хотя он может и сам там плитку кладёт и не только.
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барабашов
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Додано: Нед 27 лип, 2025 20:40
Ну когда я отношу пачки бабла в кассу для казначейства, жаба меня давит, это правда. Ведь я понимаю, что мои деньги будут строить тцк-ашникам виллы в Испании
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Бетон
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Додано: Нед 27 лип, 2025 20:45
Faceless написав: Бетон написав: Хомякоид написав:
Класове суспільство з великим розшаруванням населення.
Колгоспників та люмпен пролетаріат загнали в армію.
Всі хто вище класом - інваліди, студенти, бронь і т.д. і т.п.
Не зовсім так.
Загнати можуть і працюючого айтишника під 50 якщо він не поквапився намутити папірець
а це не так тривіально як може здатися - спитайте бетона
Є вже пару випадків "з перших рук"
А ось у дворі новобудови де я зараз повно бадьорих пацанів 30-40 що роблять ремонти
Приспособленцы порешали и война для них источник дохода.
Для меня это не так.
У меня есть знакомый, заплатил 50 куе и всё равно бежал под пулями и собаками туда на свободу
Біг під собаками? Собаки на мавіки привʼязані чи шо?
"Під" це як "під музику".
Це, коли собака спустили на тебе. Саме для цього з собою треба брати перцеві балончики.
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Бетон
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Додано: Нед 27 лип, 2025 21:08
по перше краще всього на собак діють не перцеві балончики (це проти собак повна шляпа), а звук електрошокера - як велосипедист зі стажем впевнено кажу
а по друге може ви все ж таки відкриєте окрему гілку для ухилянтів, неплатників податків та борцунів з корупцією і будете рефлексувати там щоб не засирати гілку про нерухомість?
остоєбєніло вже цю маячню читати
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