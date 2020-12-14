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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12426124271242812429
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 23:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

По теме.
Рылы говорят, что телефон можно выключать.
Звонков по недвижимости ноль.
Возможно сейчас сезон отпусков.
Счастливые беззаботные бабы на морях. Вот жизнь у людей

Но после сильных обстрелов людей почему-то покупка недвиги не интересует
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 27 лип, 2025 23:44, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 23:43

Добряче бабахнуло в небі.
Даражай прилітав, не долетів???
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 23:46

  Frant написав:Добряче бабахнуло в небі.
Даражай прилітав, не долетів???

Ага значит мы в одном районе. Надо мной жахнуло.
Мне ходить ещё 3 км, 6 прошёл
Выходите пить кофе.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 23:56

  Бетон написав:
  Frant написав:Добряче бабахнуло в небі.
Даражай прилітав, не долетів???

Ага значит мы в одном районе. Надо мной жахнуло.
Мне ходить ещё 3 км, 6 прошёл
Выходите пить кофе.

Не пізно опівночі собі накидувати 9 км? Я ходжу 4*25 (поверхів), але не пізніше 16.00ч. Інколи перед цим бігаю до Манхетена і назад.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 00:21

  Hotab написав:
  Бетон написав:
  Frant написав:Добряче бабахнуло в небі.
Даражай прилітав, не долетів???

Ага значит мы в одном районе. Надо мной жахнуло.
Мне ходить ещё 3 км, 6 прошёл
Выходите пить кофе.

Не пізно опівночі собі накидувати 9 км? Я ходжу 4*25 (поверхів), але не пізніше 16.00ч. Інколи перед цим бігаю до Манхетена і назад.

А я заснуть не могу.
И днём времени нет же
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 00:37

  Бетон написав:Ну когда я отношу пачки бабла в кассу для казначейства, жаба меня давит, это правда. Ведь я понимаю, что мои деньги будут строить тцк-ашникам виллы в Испании

ні, Бетоне, ТЦКшники купують вілли за гроші, що їм приносять бетони напряму, без ніяких казначейств - не плутай ;)
Shaman
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