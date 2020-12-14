какой это центр?)
это как раз отшиб и есть, голимая солома, комплекс уже старый и ушатанный, ремонты походу тоже, до метро пилить и пилить, а район второй после Лукьяновки по плотности прилетов
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 лип, 2025 09:42
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
какой это центр?)
это как раз отшиб и есть, голимая солома, комплекс уже старый и ушатанный, ремонты походу тоже, до метро пилить и пилить, а район второй после Лукьяновки по плотности прилетов
Додано: Вів 29 лип, 2025 09:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
уязвили самолюбие баклажана
прошлый раз за "не центр конечно, но крепкое прицентралье" ненароком спровоцировал поток брани, так что он за мной даже по другим веткам гонялся
Додано: Вів 29 лип, 2025 10:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
це до речі ще один приклад того, що економ зі свіжим інстаграмним ремонтом на лівому березі в оренді цінується більше ніж 15 річний бізнес на правому
зараз все стало таким швидкоплинним і сьогоднішні модні комплекси післязавтра вже будуть котуватися як втомлений шлак
Додано: Вів 29 лип, 2025 10:39
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
до речі якби Бетон вмів би долати свою упереджену ідіосінкразію до совкової вторинки і робив би в ній ремонти під оренду за умови преміальної локаціі - жити йому було б набагато веселіше)
рили кажуть шо зараз котується ремонт не старіший 3 років, маю на увазі продаж, а в оренді дуже дорого можна продати інстаграмну картинку та першу здачу
так от бізнес модель «купівля совкошлаку в центрі, біля метро, в туристичних і знакових місцях/ трендовий інстаграмний ремонт/ перша здача по максимуму/ продаж орендного бізнеса з першим же орендарем поки ремонт ще невбитий і в тренді» набагато рентабельніша ніж те ж саме тільки в новобудах в розпіарених єбенях, де він звик це робити
Додано: Вів 29 лип, 2025 11:02
Я себе искал на 3 месяца. Начал с 12 тысяч за любую халупу Дошёл до 18. Единственные кто согласился меня взять это какие-то лачуги на бориспольской, там где бомбят постоянно, ахах. УБД получить можно.
Так и живу посуточно.
Легко рассуждать, когда ты лично не ткнёшься в это.
Додано: Вів 29 лип, 2025 11:15
Сейчас подруге помогаю с ремонтом вторички.
Из хорошего: абсолютно все соседи считают нас ... Приходило два усатых деда в костюмах динамо со словами "я сбушник, вам ..."
Строителей обещали ... стремянкой, а бабули регулярно устраивают пикеты со взломом.
Очень весело.
Но в дверь ещё не стреляли из пистолета, как в 19ом на Оболони
Додано: Вів 29 лип, 2025 11:28
А сколько сейчас стоят 2К в 82метра в Изумрудном навскидку? Пусть и с подуставшим неинстаграммным ремонтом. Неужели меньше сотни и намного? Потому что 23К сейчас практически 500. А завтра могут быть и 400, и 300, и это не девал будет, а так, коррекция.
Додано: Вів 29 лип, 2025 11:33
Сразу оговорюсь, я люблю центр.
Но там какая-то своя тусовка, огромное количество молодёжи, пляж. Людей море даже в 12 ночи.
Додано: Вів 29 лип, 2025 14:53
Та это фигня.
Когда-то принимал участие в проекте в доме, где жила дочка суркиса.
Телохранители вломились и положили рабочих мордой в пол со словами, дочка спит до 2-х дня, если еще один стук, то сделаем так, что стучать будет нечем.
В новопечерских липках привез на матизе доставщик пиццу, припарковал перед подъездом, за ним подъехал местный, "куле тут это корыто делает?" Достал биту и отфигачил ни в чем не повинный матиз до состояния отсутствия неповрежденных элементов, сел в машину и уехал.
Сидел как-то в машине перед выездом из оттуда-же, ждал человека, там на выезде свой детский сад. Стоит очередь в одной полосе на выгрузку детей в сад и на выезд другая полоса. Мысли, что чадо можно пешком завести в сад ни у кого не появлялось, очевидно. Тут во второй полосе притормаживает мерс (кажется, уже не помню) и пузатый дядька вынимает чадо с заднего сиденья в сад. В очереди начинается истерика, вываливает из какого-то корча второй пузатый дядька и они начинают танец, символизирующий ММА.
Так что контингент не в бабушатниках тоже не подарок.
Додано: Вів 29 лип, 2025 15:14
rjkz
Luxury-гетто.
В бабушатниках менше прокурорів і суддів на кв. м, але в іншому трешака вистачає. Що психічно хвора сусідка в панельці, що неадекват прокурор, якому на всіх начхати і музло на всю - майже те саме. Хіба що в Luxury тарганів немає. Але це все крайнощі, звичайно. Був пару раз у знайомого в одній елітці Дніпра прямо біля райвідділку, то там всі живуть непрості і все за правилами ЖК, просто так перфоратор не включиш.
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|