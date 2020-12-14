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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 лип, 2025 00:19
pesikot написав: Бетон написав:
Faceless написав:Та то гонєво. Оренда дорога але не настільки
та чому ж?
якщо мова про більш-менш нормальний ремонт і наповнення, а не абишо в «жилому стані» - воно десь так і є
Ремонт новий. панельні новобудови біля озера, недалеко від спортлайф на осокорках
Бетон написав:
А шо оренда.
Попробуй арендуй.
Знакомая одна, без детей, собаку оставила родакам, с трудом сняла за 22 к панельную однуху на 22 этаже на чавдар
Когда будут отключения електрики, то каждый подъём на 22 этаж - будет увлекательный квест.
Воды ведь тоже не будет, пара 6-ти литровых болсанок в руках и уже никаких СпортЛайфов не нужно )
Вы все хотите задницу девахи как орех, правильно?
Вы её получите
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Бетон
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Додано: Вів 29 лип, 2025 00:41
Хожу 4 по 25 эт.. Хух, наконец-то можно будет только раз 😅
Вообще да, беспокоила только вода, вернее ее отсутствие. Иногда была тонкой струйкой, но чаще нет.
Увы жители не проголосовали ни за генератор, ни за АК.батареи. ( Штош))
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Hotab
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Додано: Вів 29 лип, 2025 01:15
Hotab написав:
Хожу 4 по 25 эт.. Хух, наконец-то можно будет только раз 😅
Вообще да, беспокоила только вода, вернее ее отсутствие. Иногда была тонкой струйкой, но чаще нет.
Увы жители не проголосовали ни за генератор, ни за АК.батареи. ( Штош))
4х25 это фактически по тысяче выпадов на каждую ногу, суммарно 2000 выпадов.
Это не просто много, это 3.14ец.
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Бетон
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Додано: Вів 29 лип, 2025 09:14
Бетон написав:
А шо оренда.
Попробуй арендуй.
Знакомая одна, без детей, собаку оставила родакам, с трудом сняла за 22 к панельную однуху на 22 этаже на чавдар
ипанутая. извиняюсь.
в жк изумрудный и вг в домовом чате сдают 2к 82м за 23т
а это центр а не отшиб пох
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Олежан
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Додано: Вів 29 лип, 2025 09:42
Олежан написав: Бетон написав:
А шо оренда.
Попробуй арендуй.
Знакомая одна, без детей, собаку оставила родакам, с трудом сняла за 22 к панельную однуху на 22 этаже на чавдар
ипанутая. извиняюсь.
в жк изумрудный и вг в домовом чате сдают 2к 82м за 23т
а это центр а не отшиб пох
какой это центр?)
это как раз отшиб и есть, голимая солома, комплекс уже старый и ушатанный, ремонты походу тоже, до метро пилить и пилить, а район второй после Лукьяновки по плотности прилетов
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kingkongovets
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Додано: Вів 29 лип, 2025 09:52
уязвили самолюбие баклажана
прошлый раз за "не центр конечно, но крепкое прицентралье" ненароком спровоцировал поток брани, так что он за мной даже по другим веткам гонялся
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fox767676
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Додано: Вів 29 лип, 2025 10:24
fox767676 написав:
уязвили самолюбие баклажана
прошлый раз за "не центр конечно, но крепкое прицентралье" ненароком спровоцировал поток брани, так что он за мной даже по другим веткам гонялся
це до речі ще один приклад того, що економ зі свіжим інстаграмним ремонтом на лівому березі в оренді цінується більше ніж 15 річний бізнес на правому
зараз все стало таким швидкоплинним і сьогоднішні модні комплекси післязавтра вже будуть котуватися як втомлений шлак
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Додано: Вів 29 лип, 2025 10:39
до речі якби Бетон вмів би долати свою упереджену ідіосінкразію до совкової вторинки і робив би в ній ремонти під оренду за умови преміальної локаціі - жити йому було б набагато веселіше)
рили кажуть шо зараз котується ремонт не старіший 3 років, маю на увазі продаж, а в оренді дуже дорого можна продати інстаграмну картинку та першу здачу
так от бізнес модель «купівля совкошлаку в центрі, біля метро, в туристичних і знакових місцях/ трендовий інстаграмний ремонт/ перша здача по максимуму/ продаж орендного бізнеса з першим же орендарем поки ремонт ще невбитий і в тренді» набагато рентабельніша ніж те ж саме тільки в новобудах в розпіарених єбенях, де він звик це робити
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Додано: Вів 29 лип, 2025 11:02
Олежан написав: Бетон написав:
А шо оренда.
Попробуй арендуй.
Знакомая одна, без детей, собаку оставила родакам, с трудом сняла за 22 к панельную однуху на 22 этаже на чавдар
ипанутая. извиняюсь.
в жк изумрудный и вг в домовом чате сдают 2к 82м за 23т
а это центр а не отшиб пох
Я себе искал на 3 месяца. Начал с 12 тысяч за любую халупу Дошёл до 18. Единственные кто согласился меня взять это какие-то лачуги на бориспольской, там где бомбят постоянно, ахах. УБД получить можно.
Так и живу посуточно.
Легко рассуждать, когда ты лично не ткнёшься в это.
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Бетон
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Додано: Вів 29 лип, 2025 11:15
kingkongovets написав:
до речі якби Бетон вмів би долати свою упереджену ідіосінкразію до совкової вторинки і робив би в ній ремонти під оренду за умови преміальної локаціі - жити йому було б набагато веселіше)
рили кажуть шо зараз котується ремонт не старіший 3 років, маю на увазі продаж, а в оренді дуже дорого можна продати інстаграмну картинку та першу здачу
так от бізнес модель «купівля совкошлаку в центрі, біля метро, в туристичних і знакових місцях/ трендовий інстаграмний ремонт/ перша здача по максимуму/ продаж орендного бізнеса з першим же орендарем поки ремонт ще невбитий і в тренді» набагато рентабельніша ніж те ж саме тільки в новобудах в розпіарених єбенях, де він звик це робити
Сейчас подруге помогаю с ремонтом вторички.
Из хорошего: абсолютно все соседи считают нас 3.14дорами. Приходило два усатых деда в костюмах динамо со словами "я сбушник, вам 3.14зда"
Строителей обещали отп3.14здить стремянкой, а бабули регулярно устраивают пикеты со взломом.
Очень весело.
Но в дверь ещё не стреляли из пистолета, как в 19ом на Оболони
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Бетон
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