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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12430124311243212433
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 23:32

  Investor_K написав:
  Бетон написав:Чтобы тараканы не сильно ползали по мне и спящим сокамерникам общаги, мы ставили нары по центру комнаты. Мы их вводили в заблуждение, ведь им приходилось отказаться от захватнического плана используя стены

А клопи?

кажуть що лайфак ставити ніжки ліжок в залізні/люмієві миски з водою, є шанс, що не всі допливуть, але є ще пікувальники зі стелі
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 04:12

  Frant написав:Невже даражай відміняється????


Відміняєится. Продажі в повному блекауті.
Думаю зараз щоб щось продати потрібно робити дисконт відсотків 30 від найнижчого аналога який продається.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 05:06

  Хомякоид написав:
  Frant написав:Невже даражай відміняється????


Відміняєится. Продажі в повному блекауті.
Думаю зараз щоб щось продати потрібно робити дисконт відсотків 30 від найнижчого аналога який продається.

это в вашем случае с доверкой от продавца за пару часовых поясов так
Или вы верите в честность укроправосудия и неподкупность его стражей?
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 06:36

  Frant написав:Невже даражай відміняється????

Це реакція на клопів?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 08:18

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:
  Frant написав:Невже даражай відміняється????


Відміняєится. Продажі в повному блекауті.
Думаю зараз щоб щось продати потрібно робити дисконт відсотків 30 від найнижчого аналога який продається.

это в вашем случае с доверкой от продавца за пару часовых поясов так
Или вы верите в честность укроправосудия и неподкупность его стражей?


Многим пофигу на такие тонкости.
Біли реальніе покупатели, согласні біли купить по доверке.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 10:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В бомбоубежище, куда я с удовольствием хожу, потому что собирается молодёжь с коньяком и травит шутки, женщины стали краситься и наряжаться. Неожиданно образовалось комьюнити - лучшая оффлайн версия сайта знакомств.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 10:51

  Бетон написав:В бомбоубежище, куда я с удовольствием хожу, потому что собирается молодёжь с коньяком и травит шутки, женщины стали краситься и наряжаться. Неожиданно образовалось комьюнити - лучшая оффлайн версия сайта знакомств.


Есть какя то инфо от ріл насчет продаж ?
Походу все в каматозе.

Видел реального покупателя на форуме в пейсбуке.
Хочет за 50 тіс. трешку в КТ купить.
Хомякоид
 
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