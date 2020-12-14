Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
serg1974 написав:rjkz помимо упомянутого правила мне известно правило не сравнивать (даже на форумах) теплое с мягким
В чем Вы видите сравнение теплого с мягким?
Пример сравнения теплого с прохладным: в пригороде Чикаго каменный дом имеет прайс 1млн ( навскидку), аналогичный под Киевом - 250к. Дальше можно обсудить коэффициент 4:1 и сделать какой-то вывод. И пример сравнения теплого с мягким - каркасно-фанерный коттедж под Чикаго имеет стоимость 300к ( простите если перепутал сколько именно было в Вашем примере), ну а каменный дом под Киевом - 250к. В этом случае, считаю что вывод сделать сложнее. Везде подразумевается что площадь домом схожа.
якщо за 80..100 км від Києва цегляний будинок в жилому стані 5кує, то за 80..100 км від NY або LA за 20 кує за подібний, такий висновок? Ми ж про масовий сегмент? Не про маєтки Кончі-Заспи?
flyman написав:[ якщо за 80..100 км від Києва цегляний будинок в жилому стані 5кує, то за 80..100 км від NY або LA за 20 кує за подібний, такий висновок? Ми ж про масовий сегмент? Не про маєтки Кончі-Заспи?
Оті 100км до Києва чим? Автобусом раз на тиждень по дорозі, яку не ремонтували з 1991 року? Чому ти купуєш нахалбуд в дупі Києва по ціні в 5 раз дорожче, а не хату за 100 км ПА5??
flyman давайте пожалуйста ссылку на дом в 100км от Киева площаддью 150м2 в жилом состоянии за 5к. Это во первых. А во-вторых, в пригороде (Чикаго, допустим, ну ли Киева ) - то наверное до 25км шла речь. Думаю что. Другими словами, при прочих равных условиях, то допустим в Чикаго впятеро дороже. А не сравнить дом в 100км от Киева и без асфальта к дому с домов где-то еще но с асфальтом и в 20км от мегаполиса.
serg1974 написав:rjkz помимо упомянутого правила мне известно правило не сравнивать (даже на форумах) теплое с мягким
В чем Вы видите сравнение теплого с мягким?
Пример сравнения теплого с прохладным: в пригороде Чикаго каменный дом имеет прайс 1млн ( навскидку), аналогичный под Киевом - 250к. Дальше можно обсудить коэффициент 4:1 и сделать какой-то вывод. И пример сравнения теплого с мягким - каркасно-фанерный коттедж под Чикаго имеет стоимость 300к ( простите если перепутал сколько именно было в Вашем примере), ну а каменный дом под Киевом - 250к. В этом случае, считаю что вывод сделать сложнее. Везде подразумевается что площадь домом схожа.
Честно, мне не нравится качество строительства в США. Но если делать выбор фанерно-каркасный в США или кирпичный хоть в Конча-Заспе - выберу США. Американцы не часто живут в одном доме всю жизнь - покупают, продают, переезжают. Можно продавать вместе с долгом. Поэтому им пофиг что там за поверхностью стены . Купили, пожили и переехали.
serg1974 написав:flyman давайте пожалуйста ссылку на дом в 100км от Киева площаддью 150м2 в жилом состоянии за 5к. Это во первых. А во-вторых, в пригороде (Чикаго, допустим, ну ли Киева ) - то наверное до 25км шла речь. Думаю что. Другими словами, при прочих равных условиях, то допустим в Чикаго впятеро дороже. А не сравнить дом в 100км от Киева и без асфальта к дому с домов где-то еще но с асфальтом и в 20км от мегаполиса.
Когда-то (лет 10 назад) знакомые купили кирпичный дом за Белой Церковью. Постройка 80-х годов, крыша - битумная черепица, МП окна. Всю внутрянку надо было делать. На краю села. С 3-х сторон лес. 35 тысяч гривен. Около 120 км от Киева. Участок около 20 соток. ЖСМ связь тогда ловила с трудом.
flyman написав:[ якщо за 80..100 км від Києва цегляний будинок в жилому стані 5кує, то за 80..100 км від NY або LA за 20 кує за подібний, такий висновок? Ми ж про масовий сегмент? Не про маєтки Кончі-Заспи?
Оті 100км до Києва чим? Автобусом раз на тиждень по дорозі, яку не ремонтували з 1991 року? Чому ти купуєш нахалбуд в дупі Києва по ціні в 5 раз дорожче, а не хату за 100 км ПА5??
serg1974 написав:Жаль, что так и не узнаем сколько мог бы стоить дом в 150м2 из кирпича но под Чикаго. В Штатах вообще такие не строят? По причинам, указанным выше.
Строят, очень мало. Года 3 назад одна блогерша-дальнобойщица купила в Орландо дом из нечто напоминающее кирпич - пустотелые блоки. Тогда это было 350 куе. В НЙ много домов обложенных кирпичем. Если старый - стоит как и с сайдинговой обшивкой, если новый - стоит дороже. Дворцы как в Конче встречаются нечасто, но они есть, в основном строят тн "русские" (то есть из страны бссср). Зависит конечно в первую очередь от локации, размера участка, размера дома, а потом уже из чего он построен. Как-то видел видео чувака из Украины, он построил на продажу по нормальной, украинской тезхнологии дом, он ему обошелся практически в столько-же за сколько он смог его продать. И строил долго. Поэтому тут на это м не заработаешь.
Спасибо за пояснение. Просто когда слышу про американский дом, то перед глазами всплывают кадры как дом по реке плывет или же после урагана полуразобран. А сильно большая редкость ? Наверное народ страховку платит и не парится. А вообще раньше по National Geographic был цикл рассказов про частников-девелоперов которые выкупали дом с аукциона какого-то и делали ренновацию. Под продажу. Каркасные все были, помню.
flyman написав:[ якщо за 80..100 км від Києва цегляний будинок в жилому стані 5кує, то за 80..100 км від NY або LA за 20 кує за подібний, такий висновок? Ми ж про масовий сегмент? Не про маєтки Кончі-Заспи?
Оті 100км до Києва чим? Автобусом раз на тиждень по дорозі, яку не ремонтували з 1991 року? Чому ти купуєш нахалбуд в дупі Києва по ціні в 5 раз дорожче, а не хату за 100 км ПА5??