що зараз купують?
Додано: Суб 09 сер, 2025 16:21
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
з тгк ан Революшн
Додано: Суб 09 сер, 2025 16:35
Додано: Суб 09 сер, 2025 17:34
Можно. Я так делал.
Но.
1. Комиссия
2.
Один відправник може здійснювати р2р перекази по Україні в межах 100 тис грн на місяць. В лічильник рахуються:
- перекази з картки ПБ на картку ПБ іншої особи;
- перекази з картки ПБ на картку іншого укр. банку;
- з 01.02.2025 перекази на ІBAN фізичної особи.
При цьому, Ви завжди можете збільшити ліміт, якщо сума вашого офіційного доходу перевищує вказану суму і ви маєте потребу в використанні цих коштів саме в рамках р2р переказів.
Нужно будет умолять банк повысить лимит
Додано: Суб 09 сер, 2025 18:25
Ви наводите приват. Він завжди був кончений
Є банки, в яких немає комісії.
В Правексі треба уточнити щодо врахування переказів на свої рахунки, чи рахують їх в ліміт, там через ІБ пернкази безкоштовні і до 3 млн наприклад.
Сенс, Пумба теж безкоштовні
