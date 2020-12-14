Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
baraka написав:скажите плиз - если сделка приходит по еОсели (гривна на банковский счёт) - можно же эту гривну безлимитно разбросать в течении пары дней по своим счетам в других укр банках по IBAN ? Лимит в 150 тыс тут не применяется ?
Можно. Я так делал. Но. 1. Комиссия 2. Один відправник може здійснювати р2р перекази по Україні в межах 100 тис грн на місяць. В лічильник рахуються: - перекази з картки ПБ на картку ПБ іншої особи; - перекази з картки ПБ на картку іншого укр. банку; - з 01.02.2025 перекази на ІBAN фізичної особи. При цьому, Ви завжди можете збільшити ліміт, якщо сума вашого офіційного доходу перевищує вказану суму і ви маєте потребу в використанні цих коштів саме в рамках р2р переказів.
Нужно будет умолять банк повысить лимит
Ви наводите приват. Він завжди був кончений Є банки, в яких немає комісії. В Правексі треба уточнити щодо врахування переказів на свої рахунки, чи рахують їх в ліміт, там через ІБ пернкази безкоштовні і до 3 млн наприклад. Сенс, Пумба теж безкоштовні
Комиссия за зарахування або зняття 1% у різних банків, треба дивитись. З 50 куе 500 баксів віддати за зняття, це борзість, на мій погляд. Приват не бере за переказ.