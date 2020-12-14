RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12447124481244912450>
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 20:54

  Faceless написав:
Альтернативщик написав:Как вам цены в софиевской борщаговке? Что-то судя по транзакциям падения не видно вообще!
Та вони подуріли

И почём там аренда 1К за 71куе?
Хоть 500 платят?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5276
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 22:15

  Investor_K написав:У разі припинення вогню або ж настання миру.

На скільки взлетять цвни на КРЖН? Як зміниться оренда?

перші 2-3 роки
вниз,
вниз
в $
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40341
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 22:17

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:На 10


Ви почали нагадувати флумана.
Пишите малозрозумілі речі лиш би щось написати.

Штурман приборі.
50.
Что пятьдесят ?
А что приборі ?

а що хомякоїд?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40341
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 22:57

  kingkongovets написав:15. вул. Віктора Некрасова, 8 / ЖК «Діброва Парк»: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 83 000 (в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди);


https://t.me/rea_revolution/166073


В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2673
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3108 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 23:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:15. вул. Віктора Некрасова, 8 / ЖК «Діброва Парк»: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 83 000 (в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди);


https://t.me/rea_revolution/166073


В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.
Скоріше помилка, бо якщо перейти на перший пост про угоду, там нічого про ремонт немає.
Немає там таких цін з ремонтом
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36499
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8233 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 23:26

  Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:15. вул. Віктора Некрасова, 8 / ЖК «Діброва Парк»: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 83 000 (в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди);


https://t.me/rea_revolution/166073


В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.

а що з Чабанчиками? яка найкраща пропозиція?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40341
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 23:35

  Faceless написав:
Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:15. вул. Віктора Некрасова, 8 / ЖК «Діброва Парк»: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 83 000 (в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди);


https://t.me/rea_revolution/166073


В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.
Скоріше помилка, бо якщо перейти на перший пост про угоду, там нічого про ремонт немає.
Немає там таких цін з ремонтом


Так що кінг фуфло тут штовхає ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 2673
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3108 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 23:37

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:15. вул. Віктора Некрасова, 8 / ЖК «Діброва Парк»: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 83 000 (в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди);


https://t.me/rea_revolution/166073


В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.

а що з Чабанчиками? яка найкраща пропозиція?


Якщо продам то напишу про найкращу пропощицію і що по факту вийшло.
Була реальна пропозиція в квітні. Зараз глухо.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2673
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3108 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 23:48

  Хомякоид написав:
В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.

телеграм канали АН це звичайно надійна інформація
Всі їх списки "угод" для розкрутки маловідомого АН
UA
 
Повідомлень: 9568
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2344 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 23:56

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  Хомякоид написав:
В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.

телеграм канали АН це звичайно надійна інформація
Всі їх списки "угод" для розкрутки маловідомого АН
назвіть будь ласка більш надійні та репрезентативні джерела

до речі всі ці угоди спочатку публікуються в реальному часі, забагато гемору для розкрутки, простіше та дієвіше вже зняти десяток тупеньких роликів для тіктока
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11804
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2732 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12447124481244912450>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25332 17150278
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 16:46
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6673327
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73016
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4991)
11.08.2025 02:08
Ринок ОВДП (9446)
11.08.2025 00:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.