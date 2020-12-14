не постять фейкові обʼяви, не тирять обʼяви у власників і головне - беруть комісію виключно з замовника послуг, усі їх обʼєкти без комісії для покупцяUA написав:Навіть фейкові об'яви не постять?
КК для чого вам взагалі потрібні рили?
спілкування з рилами дає інформацію, яку більше нема де взяти
як статистику по угодам так і інфу про нові смачні обʼєкти
зи:
і ще, стосовно «мертвого ринка» - я за це літо вже двічі пролетів з покупками нових обʼєктів, тому що мої пропозиції перебивали більшою ціною і обидва рази це були приватні інвестори іноземці