Відклеєна сітківка і те що не дають.
По темі: в нього все добре, його кавалірки в ... нікого не цікавлять.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 сер, 2025 12:06
Додано: Сер 13 сер, 2025 20:35
Такі повідомлення деградують тему і не сприяють обговоренню по суті. Шановні адміни, коли ви вже забаните цього провокатора і збоченця Хобота, який виводить гроші з Украіни і пишається цим?
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|