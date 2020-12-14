|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 сер, 2025 08:46
барабашов написав:Бетон
они с кэшем будут валить отсюда в миры без сирен?
Не. Они варшавский опять хотят покупать. 2к
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5410
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 17 сер, 2025 09:48
Бетон . вас даже ютуб рекламирует .Дивно .на кидалово похоже. Ві же вроді давно там а не тут...по постам ...
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3925
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 сер, 2025 09:57
Бетон написав: барабашов написав:
Вы продаёте или покупаете?
Если первое - взяли то почём?
Продаю квартиру знакомых из Днепра по их просьбе
Мапед не мой (с)
вы в курсе этой фразы?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3925
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:06
Vadim_ написав:
Бетон . вас даже ютуб рекламирует .Дивно .на кидалово похоже. Ві же вроді давно там а не тут...по постам ...
Реклама отображает ваши поведенческие характеристики - устойчивые черты личности. Кароч меньше сидите в казино и порнохабе))
Я в Польшу выехал на неделю в 22м, купил недвигу и обратно. И да. Я не ношу вышиванку
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5410
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:10
Бетон написав: Vadim_ написав:
Бетон . вас даже ютуб рекламирует .Дивно .на кидалово похоже. Ві же вроді давно там а не тут...по постам ...
Реклама отображает ваши поведенческие характеристики - устойчивые черты личности. Кароч меньше сидите в казино и порнохабе))
Я там никогда не был. Выехал на неделю в 22м, купил недвигу и обратно. И да. Я не ношу вышиванку
Цель - обратно?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3925
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:12
Vadim_ написав: Бетон написав: Vadim_ написав:
Бетон . вас даже ютуб рекламирует .Дивно .на кидалово похоже. Ві же вроді давно там а не тут...по постам ...
Реклама отображает ваши поведенческие характеристики - устойчивые черты личности. Кароч меньше сидите в казино и порнохабе))
Я там никогда не был. Выехал на неделю в 22м, купил недвигу и обратно. И да. Я не ношу вышиванку
Цель - обратно?
Я совершил ошибку. Возможно, роковую. Каждому в жизни даётся шанс. Я его упустил.
С другой стороны, я не мог не вернуться и подставить людей.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5410
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:15
Бетон написав:
Реклама отображает
Vadim_ написав:
Бетон . вас даже ютуб рекламирует .Дивно .на кидалово похоже. Ві же вроді давно там а не тут...по постам ...
ваши поведенческие характеристики - устойчивые черты личности. Кароч меньше сидите в казино и порнохабе))
Я в Польшу выехал на неделю в 22м, купил недвигу и обратно. И да. Я не ношу вышиванку
И я "еврей гей и фашист коммунистически-НАТО вский" так достаточьно ?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3925
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:15
Решил сходить в Boho из большого любопытства. Во первых, 40 летних мужиков дофига. Красивых девчонок ещё больше.
Интересно другое.
Ни одной украинской песни. Ни одной. Все песни в караоке кацапские. При этом пела их даже вдова погибшего бойца.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5410
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:23
Бетон написав: Vadim_ написав:
Я совершил ошибку. Возможно, роковую. Каждому в жизни даётся шанс. Я его упустил.
С другой стороны, я не мог не вернуться и подставить людей.
Если вам там не хуже чем тут и нету ностальгии.можете добровольцем .не заморачивайтесьтут наразі ВІЙНА а не пизд'ж тампона с ху лом
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3925
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:31
Бетон написав:
Решил сходить в Boho из большого любопытства. Во первых, 40 летних мужиков дофига. Красивых девчонок ещё больше.
Интересно другое.
Ни одной украинской песни. Ни одной. Все песни в караоке кацапские. При этом пела их даже вдова погибшего бойца.
Гроші / бабло/ шекелі- тупий чі прикидуєся і вважаеш нас тупими ?
Ціль написання ?воно мабуть на це не здатне... вибачусь якщо....
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3925
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25332
|17158485
|
|
|1380
|6689163
|
|
|3
|73141
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|