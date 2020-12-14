Це яка рентабельність?
Цікава думка ПроПера коли вони тверезий.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 сер, 2025 16:37
Більше трех років в експозиції
Це яка рентабельність?
Цікава думка ПроПера коли вони тверезий.
Додано: Пон 18 сер, 2025 16:47
Не оффтоп.
Стати виїздним можна за 20-50 куе.
Розділеними стали родини для яких це значна сумма.
Відповідно новий соціальний класс "самодостатні чоловіки одинаки" це ЦА забацаних гостинок та ін. совкошлака в не найкращих локаціях...
Бухать будуть
Додано: Пон 18 сер, 2025 16:56
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
«самодостатні» та «забацаний совкошлак в єпенях» несумісні
описаний вами «соціальний клас» - це звичайні виживальщики
|