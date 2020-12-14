RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12458124591246012461>
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 16:37

Більше трех років в експозиції
Це яка рентабельність?
Цікава думка ПроПера коли вони тверезий.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... Yh9Ax.html
UA
 
Повідомлень: 9602
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 16:47

  kingkongovets написав:
UA написав:Якщо чоловіки невиїзні з України могли бути інші сценарії?


варіантов дофіга, але це вже точно оффтоп

Не оффтоп.
Стати виїздним можна за 20-50 куе.
Розділеними стали родини для яких це значна сумма.
Відповідно новий соціальний класс "самодостатні чоловіки одинаки" це ЦА забацаних гостинок та ін. совкошлака в не найкращих локаціях...
Бухать будуть :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 9602
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 16:56

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:Якщо чоловіки невиїзні з України могли бути інші сценарії?


варіантов дофіга, але це вже точно оффтоп

Не оффтоп.
Стати виїздним можна за 20-50 куе.
Розділеними стали родини для яких це значна сумма.
Відповідно новий соціальний класс "самодостатні чоловіки одинаки" це ЦА забацаних гостинок та ін. совкошлака в не найкращих локаціях...
Бухать будуть :mrgreen:
«самодостатні» та «забацаний совкошлак в єпенях» несумісні

а описаний вами соціальний клас - це звичайні виживальщики
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11825
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2731 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 18:17

  kingkongovets написав:«самодостатні» та «забацаний совкошлак в єпенях» несумісні

а описаний вами соціальний клас - це звичайні виживальщики

так само як несумісні самодостатній та невиїздний
Бійці нормальних підрозділів ЗСУ виїздні.
UA
 
Повідомлень: 9602
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 18:22

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:так само як несумісні самодостатній та невиїздний
Бійці нормальних підрозділів ЗСУ виїздні.

самодостатність - це не про право виїзду, а про можливість на достойному рівні закривати всі свої потреби без чиєїсь допомоги

вважаю на цьому оффтоп можна припиняти
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11825
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2731 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 18:49

  kingkongovets написав:
UA написав:так само як несумісні самодостатній та невиїздний
Бійці нормальних підрозділів ЗСУ виїздні.

самодостатність - це не про право виїзду, а про можливість на достойному рівні закривати всі свої потреби без чиєїсь допомоги

вважаю на цьому оффтоп можна припиняти

Стати бортпровідником української авіакомпанії не коштує майже нічого і треба кілька місяців.
(Вимоги існують, але їх тільки муха і ІнцесторК не пройде).
Після (або перед, якщо по безсовісному) відрядження чувак не повертається. Економія «20-50кує»…
Hotab
 
Повідомлень: 15941
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2472 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 19:12

  UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:Якщо чоловіки невиїзні з України могли бути інші сценарії?


варіантов дофіга, але це вже точно оффтоп

Не оффтоп.
Стати виїздним можна за 20-50 куе.


почти никто не берёт во внимание, что потом могут вменить криминал: использование поддельных документов - они настоящие (в идеале), но получены незаконным путём и не соответствуют действительности.

если собираетесь их использовать - долго тут оставаться ненадо, могут прийти
Востаннє редагувалось baraka в Пон 18 сер, 2025 19:20, всього редагувалось 2 разів.
baraka
 
Повідомлень: 5474
З нами з: 09.10.12
Подякував: 920 раз.
Подякували: 881 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 20:06

  Hotab написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:так само як несумісні самодостатній та невиїздний
Бійці нормальних підрозділів ЗСУ виїздні.

самодостатність - це не про право виїзду, а про можливість на достойному рівні закривати всі свої потреби без чиєїсь допомоги

вважаю на цьому оффтоп можна припиняти

Стати бортпровідником української авіакомпанії не коштує майже нічого і треба кілька місяців.
(Вимоги існують, але їх тільки муха і ІнцесторК не пройде).
Після (або перед, якщо по безсовісному) відрядження чувак не повертається. Економія «20-50кує»…

ще можна піти до психіатра, нехай "правильний" діагноз поставить)))
Raymond
 
Повідомлень: 1350
З нами з: 16.12.08
Подякував: 220 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 02:52

  UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:Якщо чоловіки невиїзні з України могли бути інші сценарії?


варіантов дофіга, але це вже точно оффтоп


Стати виїздним можна за 20-50 куе.
Розділеними стали родини для яких це значна сумма.
Відповідно новий соціальний класс "самодостатні чоловіки одинаки" це ЦА забацаних гостинок та ін. совкошлака в не найкращих локаціях...
Бухать будуть :mrgreen:

Помню, 26.02.2022 мы с моим знакомым ехали(каждый на своей машине, каждый со своей семьей) в сторону западной Украины и переговаривались по телефону во время движения. Он меня убеждал ехать в Польшу, аргументируя тем , что границу можно пересечь за 500$, а дальше - жизнь-сказка. Он уже три с лишним года в Европе, а я здесь. И до сих пор уверен, что 500$ отдавать было незачем.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1026
З нами з: 28.04.20
Подякував: 780 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 06:20

  Hotab написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:так само як несумісні самодостатній та невиїздний
Бійці нормальних підрозділів ЗСУ виїздні.

самодостатність - це не про право виїзду, а про можливість на достойному рівні закривати всі свої потреби без чиєїсь допомоги

вважаю на цьому оффтоп можна припиняти

Стати бортпровідником української авіакомпанії не коштує майже нічого і треба кілька місяців.
(Вимоги існують, але їх тільки муха і ІнцесторК не пройде).
Після (або перед, якщо по безсовісному) відрядження чувак не повертається. Економія «20-50кує»…

Чому ви ображаєте і провокуєте учасників? Невже не набридло?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10554
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12458124591246012461>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25332 17160469
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 16:46
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6692889
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73152
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (76)
19.08.2025 00:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron