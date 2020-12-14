Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
UA написав:Якщо чоловіки невиїзні з України могли бути інші сценарії?
варіантов дофіга, але це вже точно оффтоп
Не оффтоп. Стати виїздним можна за 20-50 куе. Розділеними стали родини для яких це значна сумма. Відповідно новий соціальний класс "самодостатні чоловіки одинаки" це ЦА забацаних гостинок та ін. совкошлака в не найкращих локаціях... Бухать будуть
«самодостатні» та «забацаний совкошлак в єпенях» несумісні
а описаний вами соціальний клас - це звичайні виживальщики
UA написав:так само як несумісні самодостатній та невиїздний Бійці нормальних підрозділів ЗСУ виїздні.
самодостатність - це не про право виїзду, а про можливість на достойному рівні закривати всі свої потреби без чиєїсь допомоги
вважаю на цьому оффтоп можна припиняти
Стати бортпровідником української авіакомпанії не коштує майже нічого і треба кілька місяців. (Вимоги існують, але їх тільки муха і ІнцесторК не пройде). Після (або перед, якщо по безсовісному) відрядження чувак не повертається. Економія «20-50кує»…
ще можна піти до психіатра, нехай "правильний" діагноз поставить)))
UA написав:Якщо чоловіки невиїзні з України могли бути інші сценарії?
варіантов дофіга, але це вже точно оффтоп
Стати виїздним можна за 20-50 куе. Розділеними стали родини для яких це значна сумма. Відповідно новий соціальний класс "самодостатні чоловіки одинаки" це ЦА забацаних гостинок та ін. совкошлака в не найкращих локаціях... Бухать будуть
Помню, 26.02.2022 мы с моим знакомым ехали(каждый на своей машине, каждый со своей семьей) в сторону западной Украины и переговаривались по телефону во время движения. Он меня убеждал ехать в Польшу, аргументируя тем , что границу можно пересечь за 500$, а дальше - жизнь-сказка. Он уже три с лишним года в Европе, а я здесь. И до сих пор уверен, что 500$ отдавать было незачем.
Чому ви ображаєте і провокуєте учасників? Невже не набридло?