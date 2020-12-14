дві кавалірки кожна 15 м2,
Це їсти сидячи на ліжку, а овочі для борщу шинкувати на кришці унітазу??
Чи одинак має їсти виключно на фудкордах? Так в 140 дол тоді не влізе 😅
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:34
flyman
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:42
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
яка феєрична маячня
до того ж з тіні в першу чергу треба виводити ринок оренди житла, а яким боком тут банки?
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:46
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Надійний засіб контрацепції
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:54
>>> а от зобовʼязати рилів надавати звітність в фіскальні органи під загрозою втрати ліцензії
А нотариусов ровно то же самое делать обязать нельзя потому, что ...?
>>> а в орендних угодах взагалі участі не приймають
как и риэлторы в доброй половине поисков... - ориентир: число объяв "сдача напрямую".
>>> а тіньовий бізнес - найбільше джерело корупціі, так шо смачного
И вместо введения контроля расходов - власти решили попробовать добиться того, что бы 90% сделок аренды проходили напрямую? - кроме совсем уж древних пенсов?..
Ну, возможно Франт и прав - и это действительно такой гениальный план, "надежный, как швейцарские часы" (с)
Додано: Вів 19 сер, 2025 13:35
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
нагадайте пліз де в пошуку графа «здача напряму», бачив лише «без комісії» і там здебільшого оголошення від рилів, які беруть комісію з власників, які заказують послугу
не бачу нічого поганого в тому щоб вивести багатомільярдний ринок оренди житла з тіні та суттєво збільшити податкову базу
Додано: Вів 19 сер, 2025 14:39
>>> нагадайте пліз де в пошуку графа «здача напряму»
Ха, сейчас зашел глянул - действительно поменяли: или "Перевірені рієлтори" или "Працюю з ріелторами"...
Значит вернут (если стучать в налоговую начнут). Ну или народ разбежится по всяким группам "сдача без риэлтора".
>>> не бачу нічого поганого
а арендодатели видят -- вопрос-то про это как раз...
Ок, допустим все площадки "прижучат" (даже иностранные) и без действующей лицензии объяву разместить не получится. Но что помешает арендодателю после первого месяца разорвать контракт и договориться с аредатором об оплате напрямую?..
Додано: Вів 19 сер, 2025 14:52
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а навіщо орендарю підписувати папірець, який не є легальним і тим самим власноруч відмовлятися від захисту власних прав?
до речі у випадку зникнення орендаря без оплати, або його відмови компенсувати заподіяну шкоду орендодавець цим папірцем теж зможе лише підтертися
час вже злазити з дерева, якщо дійсно бажаєте жити в правовій державі і боротися з корупцією на ділі, а не лише язиком з дивана)
Додано: Вів 19 сер, 2025 15:10
>>> а навіщо орендарю підписувати папірець
Так а сейчас эти "бумажки" зачем подписывают? - это _если_ (и это большое если) они вообще есть.
Это, кстати, и на второй абзац ответ.
Оно-то, конечно, "час". Но в качестве ответа на извечный вопрос - не тянет...
