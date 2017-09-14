|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 19 сер, 2025 16:02
fox767676 написав:
Кущ написав:
"Война в Украине продолжается более десяти лет.
Да, мы можем завязнуть в ней еще на одно десятилетие.
Но, что за это время произойдет с Китаем и ростом его потенциала?
Еще одно десятилетие войны - это затраты в сумме более 500 млрд дол, которые можно инвестировать в собственную реиндустриализацию, которая крайне важна в контексте противостояния с Китаем.
Кущ майже завжди умнічка, але в цьому дописі в нього все будується на не правдивих (навмисно?) вихідних даних: 10 років участі США у війні і 500 млрд вже наданої допомоги.
До 2022 року США колупалися в носі, а не допомагали. З 2022 по 2025 р виділено допомоги на 123 млрд (не 500): 70 млрд на воєнку (а насправді, оновили у себе парк техніки та боєзапасу на ці кошти) і 50 млрд фінансової допомоги. І тут треба розбиратися, чи ця фінансова допомога була безвозвратною, чи це позика. З розбивкою на 3,5 роки повномасштабки, для бюджету США це ніщо.
Тож, не зрозуміло з яких причин пан Кущ вводить в оману/маніпулює в цьому тексті. Що не виключає того факту, що всім соучастнікам хтілося б ще менше витрачати на Україну. З іншого боку, всі за відносно не дорого вирішують свої питання.
Додано: Вів 19 сер, 2025 16:15
whois2010 написав: fox767676 написав:
Кущ написав:
"Война в Украине продолжается более десяти лет.
Да, мы можем завязнуть в ней еще на одно десятилетие.
Но, что за это время произойдет с Китаем и ростом его потенциала?
Еще одно десятилетие войны - это затраты в сумме более 500 млрд дол, которые можно инвестировать в собственную реиндустриализацию, которая крайне важна в контексте противостояния с Китаем.
Кущ умнічка, але в цьому дописі в нього все будується на не правдивих (навмисно?) вихідних даних: 10 років участі США у війні і 500 млрд вже наданої допомоги.
До 2022 року США колупалися в носі, а не допомагали. З 2022 по 2025 р виділено допомоги на 123 млрд (не 500): 70 млрд на воєнку (а насправді, оновили у себе парк техніки та боєзапасу на ці кошти) і 50 млрд фінансової допомоги. І тут треба розбиратися, чи ця фінансова допомога була безвозвратною, чи це позика.
Тож, не зрозуміло з яких причин розумний пан Кущ піздюнькає в цьому тексті. Що не виключає того факту, що всім соучастнікам хтілося б ще менше коштів витрачати на Україну. З іншого боку, всі за відносно не дорого, вирішують свої питання.
Можливо ви трохи неуважні
У тексті нема ЩЕ 500 млрд, там просто 500 млрд на ЩЕ одне десятиліття. Що обґрунтовано, беручи дл уваги мілітаризацію східного блоку, інтенсифікацію бойових дій. Джавелінами як у 2017-21 , не обіцдешся, потрібно багато петріотів та іншої дорогої техніки.
Умовно щоб збити корейську ракету яку зібрали по ціні тони російської картоплі, потрібно застосувати ракету патріот як в сотні разів дорожче. Без реіндустріалізації така війна марна справа
Додано: Вів 19 сер, 2025 16:20
fox767676 написав: whois2010 написав: fox767676 написав:
"Война в Украине продолжается более десяти лет.
Да, мы можем завязнуть в ней еще на одно десятилетие.
Но, что за это время произойдет с Китаем и ростом его потенциала?
Еще одно десятилетие войны - это затраты в сумме более 500 млрд дол, которые можно инвестировать в собственную реиндустриализацию, которая крайне важна в контексте противостояния с Китаем.
Кущ умнічка, але в цьому дописі в нього все будується на не правдивих (навмисно?) вихідних даних: 10 років участі США у війні і 500 млрд вже наданої допомоги.
До 2022 року США колупалися в носі, а не допомагали. З 2022 по 2025 р виділено допомоги на 123 млрд (не 500): 70 млрд на воєнку (а насправді, оновили у себе парк техніки та боєзапасу на ці кошти) і 50 млрд фінансової допомоги. І тут треба розбиратися, чи ця фінансова допомога була безвозвратною, чи це позика.
Тож, не зрозуміло з яких причин розумний пан Кущ піздюнькає в цьому тексті. Що не виключає того факту, що всім соучастнікам хтілося б ще менше коштів витрачати на Україну. З іншого боку, всі за відносно не дорого, вирішують свої питання.
Можливо ви трохи неуважні
У тексті нема ЩЕ 500 млрд, там просто 500 млрд на ЩЕ одне десятиліття. Що обґрунтовано, беручи дл уваги мілітаризацію східного блоку, інтенсифікацію бойових дій. Джавелінами як у 2017-21 , не обіцдешся, потрібно багато петріотів та іншої дорогої техніки
Можливо я не уважний. Можливо текст "трохи по-дибільному" написано: війна вже десять років, ми (США) можемо зав'язнути ще на десять років (що можна розуміти, як ми попередні 10 років приймаємо участь) і це буде коштувати 500 млрд, як і попередні 10 років.
Або я чукча-нє чітатєль
Додано: Вів 19 сер, 2025 16:33
"Це питання взагалі не стоїть": Мерц виключив відправку військ ФРН в Україну
Британия не отправит войска в Украину без поддержки США
Прикрытие с воздуха европейских миротворческих сил в Украине американскими военными - необходимое условие для того, чтобы в составе этих сил был британский контингент, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Також, за словами Макрона, Трамп вважає, що НАТО не повинно бути частиною гарантій безпеки для України, але Вашингтон та інші союзники можуть увійти до цих домовленостей.
Макрон: Європа не відправлятиме своїх солдатів на лінію фронту після перемир'я між Україною та Росією. Моніторинг припинення вогню проводитимуть іншими методами.
Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки
Як цей лядський пінг-понг заїб"в вже. Коли найпотужніший вже відхлестає їх по щокам підписаними ініціативами і гарантіями? Де він їздив весь минулий рік, що підписував, і про що розповідав зелемарафон?
"гарантії" треба було чесно назвати договорами( чи меморандумами ) про військове-технічне співробітництво
fox767676 написав:
"гарантії" треба було чесно назвати договорами( чи меморандумами ) про військове-технічне співробітництво
В світі гопників гарантії, це кастет на руці, узі під плащем, дробовик за плечима, лімонка на поясі, біта на задньому сидінні, гранатомет в багажнику, а не роль згвалтованої незайманки в мініюбці на районі тітушок.
fox767676 написав:
Це тільки у інфантильних миздобульців все вирішується взмахом чарівної палочки.
Та ты шо ... это же ты, на серьёзных щах задвигал, что к Пасхе РПВ, к концу второго квартала подписание перемирия па-любому
Оказалось, что нет волшебной палочки ) Надо же ...
fox767676 написав:
Попереду досить важкий і можливо довгий переговорний процес , але він почався, "льод тронувся - крига скресла!"
Про это я пишу, ещё с момента Трамповского "за 24 часа", что быстро это всё не закончится
Вот и до тебя это дошло.
Хотя я пишу об этом постоянно.
pesikot написав: fox767676 написав:
Це тільки у інфантильних миздобульців все вирішується взмахом чарівної палочки.
Та ты шо ... это же ты, на серьёзных щах задвигал, что к Пасхе РПВ, к концу второго квартала подписание перемирия па-любому
Оказалось, что нет волшебной палочки ) Надо же ...
fox767676 написав:
Попереду досить важкий і можливо довгий переговорний процес , але він почався, "льод тронувся - крига скресла!"
Про это я пишу ещё с момента Трамповского "за 24 часа"
Вот и до тебя это дошло. Хотя я это пишу постоянно
ти не пиши, а записуйся добровольцем, нам тут бюджетосісь без тебе вистачає на підтанцовці
зрада несеться
не треба впадати в песимізм, трошки гумору
як це раніше не зустрічав
