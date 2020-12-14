RSS
  #<1 ... 12460124611246212463
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:35

  kingkongovets написав:а навіщо орендарю підписувати папірець, який не є легальним і тим самим власноруч відмовлятися від захисту власних прав?

до речі у випадку зникнення орендаря без оплати, або його відмови компенсувати заподіяну шкоду орендодавець цим папірцем теж зможе лише підтертися

час вже злазити з дерева, якщо дійсно бажаєте жити в правовій державі і боротися з корупцією на ділі, а не лише язиком з дивана)

Какая "боротьба с коррупцией"???!
ККЦ, ты ударился головой об что то массивное???
"Коррупционеры против коррупции", 101-серия. Клоуны и корабельные сосны - все те же. Кино для лохов.
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

18 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), 5% військового збору. Разом – 23% від суми орендного доходу

Это какбэ до..уя.
В Польше я плачу 8.5%.

23% пусть лесом идут
2
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:42

  Бетон написав:18 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), 5% військового збору. Разом – 23% від суми орендного доходу

Это какбэ до..уя.
В Польше я плачу 8.5%.

23% пусть лесом идут


Я бы ещё понял бы, если бы под управлением чиновников развивалась бы оборонка, энергетика, точное машиностроение. Как Швеция, к примеру.

Никуя.
Только дерибан.
Примитивная страна. Сырьевой придаток Китая и агропридаток Африки, с минимальной зарплатой в Европе. Но чиновники- примитивные твари, по образцу московской ылиты, здесь шикуют, имея зарплату в десять раз больше, чем простые труженики!
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:51

  Бетон написав:18 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), 5% військового збору. Разом – 23% від суми орендного доходу

Это какбэ до..уя.
В Польше я плачу 8.5%.

23% пусть лесом идут

Ты не в Польше ...

И не сравнивай хрен с пальцем, в Украине ты не платишь ни хрена, из всего описанного
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 19 сер, 2025 20:55, всього редагувалось 1 раз.
2
2
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:55

  Frant написав:
  kingkongovets написав:а навіщо орендарю підписувати папірець, який не є легальним і тим самим власноруч відмовлятися від захисту власних прав?

до речі у випадку зникнення орендаря без оплати, або його відмови компенсувати заподіяну шкоду орендодавець цим папірцем теж зможе лише підтертися

час вже злазити з дерева, якщо дійсно бажаєте жити в правовій державі і боротися з корупцією на ділі, а не лише язиком з дивана)

Какая "боротьба с коррупцией"???!
ККЦ, ты ударился головой об что то массивное???
"Коррупционеры против коррупции", 101-серия. Клоуны и корабельные сосны - все те же. Кино для лохов.


150-я серия, "борец" с коррупцией Frant, когда наметилась реальная борьба с коррупцией, выступил против борьбы с коррупцией

И так со всеми "борцунами" с коррупцией.

Как для собственных интересов, так коррупция - это хорошо
Как для других, так коррупция - это фу-фу-фу ...
2
2
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:56

  pesikot написав:
  Бетон написав:18 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), 5% військового збору. Разом – 23% від суми орендного доходу

Это какбэ до..уя.
В Польше я плачу 8.5%.

23% пусть лесом идут

Ты не в Польше ...

И не сравнивай хрен с пальцем, в Украине ты не платишь ни хрена

ПесиКот, ты не можешь понять элементарных вещей.
Законы здесь, на анархической территории, чиновники принимают "под себя и для себя". Естественно, простой народ пользуется этими же лазейками. Украинцы с понятиями обслуживали Австро-Венгерскую и Российскую империи. Привыкли, что государство - зло, причем чужие зло. Надо от него прятаться за трезметровыми стенами. Надо его обворовавать, покуда не вернулись хозяева.
