|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 сер, 2025 13:20
Миша-клиент написав:
То, с чем ранее сталкивался ИЛИ встречал инфу:
- регистрируя фоп по своей прописке - требовали писать согласие на доступ в жилье (?!!!, а ЕСЛИ оно еще и в совместной собственности?!);
- теперь, чтобы продавать что-то чаще, чем ТРИ раза в год (!) на аукционе (включая б/у вещи) - нужно регистрироваться фоп-ом и оплату принимать СУГУБО на счет фоп-а по ИБАН-у!;
- вылезают вопросы по налогообложению недвижимости (типа, хатынки-дачи в селе, зем.участка, гаража) - точно НЕ вспомню, НО - меня насторожилО.
- Кто требовал согласие на доступ в жилье? И в какое жилье?
- Про какие аукционы речь? Продаю старое барахло на ОЛХ. Без притензий от налоговой. Да и недвижку покупаю не на 2-3 года. рентабельность владения другая, чтоб за год 2-3 раза купить-продать. Даже ремонт не отобьеш. Хотя может на флипинг и сойдет, но это не моя стратегия
- Ну да, есть нюансы по лишней квадратуре, в чем проблема? Раз в год платишь и все. Чего бояться?
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 580
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 20 сер, 2025 13:28
kingkongovets написав:
запланував на цей рік купити щось метрів до 150, але так і не побачив нічого з прийнятною рентабельністю, а по тим обʼєктам, що мені просто сподобались мої пропозиції були перебиті вищою ціною іноземними конкурентами
довелось задля підняття настрою заказати електричного кубаря поки не скасували пільги на розмитнення електричок
тепер не можу вирішити що продавати коли він прийде - бензинового пікапа, електричного бумеранга, або їх обох
а нормальних пропозицій по стріт рітейлу як не було так і нема
походу час вже знизити планку по прийнятній рентабельністі - попит занадто високий
Арабы заходят или наши бывшие кошерные меламудоземляки?
Готовы работать за 10% годовых или меньше?
Верят в стабильность гривны после окончания финансирования потужности или в то что арендаторы по курсу 100+++ так и продолжат платить валютную ставку за метр(демпинговую по факту)?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5303
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 20 сер, 2025 14:23
барабашов написав:Арабы заходят или наши бывшие кошерные меламудоземляки?
Готовы работать за 10% годовых или меньше?
Верят в стабильность гривны после окончания финансирования потужности или в то что арендаторы по курсу 100+++ так и продолжат платить валютную ставку за метр(демпинговую по факту)?
сам я їх не бачив і не маю уявлення у що вони вірять і за що готові працювати, але ніхто з притомних гравців ринку на валюту при оренді давно не орієнтується, це працює лише з недосвідченими орендодавцями коли гривня росте, чим вдало користувалися орендарі заробляючі в валюті, а от переплачувати за оренду при її падінні ніхто не буде
щодо припинення фінансування - я не люблю прогнозів і не даю їх сам, але особисто мені це здається нелогічним і малоймовірним - немає сенсу так довго й наполегливо тягнути чемодан щоб кинути його на фініші подорожі
а ось повернення зза кордонів біженців після припинення бойових дій і виплат пособій мені здається набагато реальнішим
теж саме стосується і тих хто маючи освіту був вимушений там працювати на робітничих позиціях чи намагався піднімати власний бізнес
але у кожного своє бачення, сперечатись на цю тему не маю бажання
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11837
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2731 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 20 сер, 2025 15:19
dimo_0n написав:
- Кто требовал согласие на доступ в жилье? И в какое жилье?
- Про какие аукционы речь? Продаю старое барахло на ОЛХ. Без притензий от налоговой. Да и недвижку покупаю не на 2-3 года. рентабельность владения другая, чтоб за год 2-3 раза купить-продать. Даже ремонт не отобьеш. Хотя может на флипинг и сойдет, но это не моя стратегия
- Ну да, есть нюансы по лишней квадратуре, в чем проблема? Раз в год платишь и все. Чего бояться?
1. ЕСЛИ "юр.адресом" фоп-а указывать квартиру, в которой "прописан"/зарегистрирован. Так понятнее?: вместе с заявлением на регистрацию фоп-а - подсовывали и такое...
2. Ну-ну. Уже есть несколько обзоров юр.практики от юристов с решениями "вышки" и низших судов по трем сделкам в год как регулярной (предпринимательской деятельности) и "контрольным закупкам" - погуглите.
А Вас зарегистрировали фоп-ом как арендодателем (недвижимости)? - так торговля на олх "сдачей в аренду" - не перекрывается.
3. По налогам: НЕ проверял, кажется вспомнил, ЕСЛИ НЕ ошибаюсь. Дело вовсе НЕ в лишнем метраже, а в том, что статус имущества "физика" и фоп-а-"физика" - НЕ разграничен, в гос.реестре - все равно указан какой-нить Иванов Иван Иванович (с такими-то реквизитами). НО налоги с "физика"-НЕ-фоп-а по недвижимости - уплачиваются им СУГУБО ПО налоговому уведомлению-решению от налоговой (в котором указана сумма и реквизиты для оплаты), за которое и правильность расчетов/реквизитов в котором - отвечает местная налоговая. НО фоп - это уже профессиональная деятельность, и РЕГУЛЯРНАЯ уплата налогов по недвижимости, принадлежащей НЕ просто "физику", а "физику"-фоп-у - становится уже его "головняком" мягко выражаясь (да и суммы налога как и штрафы за нарушения - повыше)!
ПОЭТОМУ, прежде чем писать - изучите мат.часть. В нашей стране и В НАШЕ ВРЕМЯ - незнание законов и практики судов и налоговой в том или ином вопросе - НЕ освобождают от ответственности (от "конских" штрафов)! Как говорила телеведущая: "постукають у двері до кожного", спите ли Вы спокойно (в расчете на свой статус фоп-а-арендодателя), или - нет.
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 829
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 20 сер, 2025 16:27
flyman написав: Freza написав:
Так тут же доказали, что война это драйвер рынка недв.
Пока денежки текут рекой…корупция, военные заработки и т.д.
Наоборот, умные люди говорят, что самые сложные времена начнутся как раз после…
фондового ринку як такого нема, є ОВДП/ОЗДП,
хто має можливість, то валюту може вивозити готівкою як хотаб,
залишається РН, особливо, для невідбілених коштів, от і "драйвер росту"
Хотаба треба розуміти.
Він військовий і йому буде повна дупа якщо москвини явно чи неявно захоплять керування Україною.
То було якесь дивне потьмарення свідомості коли він ходив у темі і планував щось купувати в Києві.
Тут хтось писав, що у Донецьку квартири майже не відбирали.
Але то так собі приклад.
Донецьк нині тоне в лайні. А жителів може не дуже терорять, бо легко здались, і на демонстрації ходили про “мир, дружбу” з москалями.
UA написав: flyman написав: Freza написав:
Так тут же доказали, что война это драйвер рынка недв.
Пока денежки текут рекой…корупция, военные заработки и т.д.
Наоборот, умные люди говорят, что самые сложные времена начнутся как раз после…
фондового ринку як такого нема, є ОВДП/ОЗДП,
хто має можливість, то валюту може вивозити готівкою як хотаб,
залишається РН, особливо, для невідбілених коштів, от і "драйвер росту"
Сьогодні добрий. Напишу безкоштовно.
Головна причина росту КРЖН це обмежена пропозиція.
Складності с виїздом, складності з виводом грошей...
Ну и стереотип що продавати коли війна не треба, бо по закінченні буде дорожче...
Продавці чекають
Ну і живих новобудів небагато
Чому гребуть під аренду при існуючий рентабельності та наявному контингенті орендарів?
Через недосвідченість.
Гигиги...
Продав дачну ділянку біля Києва.
Трошки дорожче аніж пропонували 4 роки тому (навіть з урахування інфляції $).
Покрив і членські внески за цей час і витрати на оформлення.
Радію.
Трошки є відчуття, що нажухали з витратами на нотаріуса (бо сумарно на всіх вийшло ~5%, а 4 роки тому було неповні 2.5% при продажі квартири), але, можливо, вплинула також і майже вдесятеро нижча ціна майна цієї угоди, і тому витрати переоформлення (як %) вищі у понад два рази? 🤔
Про живі новобуди -- склалось протилежне враження коли їхав залізницею від Святошина до Ялинки.
Купа-купезна новобудовищ... 😳
Але жителям видніше, мабуть.
UA написав: Bobua написав:
Багато хто скаже, “московія слабка, економіка впаде, грошей наймати убивць не буде, ще 2-3 тижні, макс.місяці, кококо...”
Цікава точка зору. Звісно ж.
Але чомусь дуже сильне відчуття, що московія легко може прострелити кілька(сот) тисяч “колін” -- і мобілізація піде як по маслу. Без грошей взагалі. За саму перловку.
Якщо "Без грошей взагалі. За саму перловку" то впаде, але перед тим як впасти розібошить все навкруги.
Якщо як зараз, то не впаде.
Зараз в них є відчуття соц. справедливості саме тому все спокійно.
У них було у 2021 ввп на особу на рівні польщ-португалій.
Вони всі разом дружно визнали соц.справедливим спустити то все в унітаз. Причому вживаний і крадений. В Україні.
Чому думаєте, що переведення майже всіх на перловку і прострілювання вибіркових незгодних колін -- викличе якісь протести?
Добре якби таки протести.
Добре якби вони нарешті колись втратили можливість нас вбивати.
Але чи можна на сподіваннях будувати інвестиційні плани? 🤔
Бо я от не бачу у нас ізраїльських фін.перспектив, бо не бачу й ізраїльських методів мобілізації, і такого ж лобіювання нас у світі.
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2654
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 20 сер, 2025 17:08
Миша-клиент написав:
1. ЕСЛИ "юр.адресом" фоп-а указывать квартиру, в которой "прописан"/зарегистрирован. Так понятнее?: вместе с заявлением на регистрацию фоп-а - подсовывали и такое...
Реально вперше про це чую. Тим більше що відкрити ФОПа можна цілком дистанційно і нічог опідсунуть взагалі не вийде.
Миша-клиент написав:
Дело вовсе НЕ в лишнем метраже, а в том, что статус имущества "физика" и фоп-а-"физика" - НЕ разграничен, в гос.реестре - все равно указан какой-нить Иванов Иван Иванович (с такими-то реквизитами). НО налоги с "физика"-НЕ-фоп-а по недвижимости - уплачиваются им СУГУБО ПО налоговому уведомлению-решению от налоговой (в котором указана сумма и реквизиты для оплаты), за которое и правильность расчетов/реквизитов в котором - отвечает местная налоговая. НО фоп - это уже профессиональная деятельность, и РЕГУЛЯРНАЯ уплата налогов по недвижимости, принадлежащей НЕ просто "физику", а "физику"-фоп-у - становится уже его "головняком" мягко выражаясь (да и суммы налога как и штрафы за нарушения - повыше)!
Чого вони мають бути розділені, якщо ФОП це та сама фізично особа, просто з правом ведення підприємницької діяльності. Далі взагалі пішли якісь фантазії, весь головняк такий самий, як і для будь-якої діяльності ФОПа (і це на два порядки простіше за ведення діяьності на загальній системі), ну і ризики відповідні - бо в разі чого ФОП, як фізособа, відповідає своїм майном.
Проте, ніби досі є можливість ведення ТОВ на спрощеній системі. Податки будуть трохи вищі, зате ви відмежовуєте себе, як фізособу, від підприємницької діяльності.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36513
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8233 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 20 сер, 2025 17:12
Миша-клиент написав:
1. ЕСЛИ "юр.адресом" фоп-а указывать квартиру, в которой "прописан"/зарегистрирован. Так понятнее?: вместе с заявлением на регистрацию фоп-а - подсовывали и такое...
2. Ну-ну. Уже есть несколько обзоров юр.практики от юристов с решениями "вышки" и низших судов по трем сделкам в год как регулярной (предпринимательской деятельности) и "контрольным закупкам" - погуглите.
А Вас зарегистрировали фоп-ом как арендодателем (недвижимости)? - так торговля на олх "сдачей в аренду" - не перекрывается.
3. По налогам: НЕ проверял, кажется вспомнил, ЕСЛИ НЕ ошибаюсь. Дело вовсе НЕ в лишнем метраже, а в том, что статус имущества "физика" и фоп-а-"физика" - НЕ разграничен, в гос.реестре - все равно указан какой-нить Иванов Иван Иванович (с такими-то реквизитами). НО налоги с "физика"-НЕ-фоп-а по недвижимости - уплачиваются им СУГУБО ПО налоговому уведомлению-решению от налоговой (в котором указана сумма и реквизиты для оплаты), за которое и правильность расчетов/реквизитов в котором - отвечает местная налоговая. НО фоп - это уже профессиональная деятельность, и РЕГУЛЯРНАЯ уплата налогов по недвижимости, принадлежащей НЕ просто "физику", а "физику"-фоп-у - становится уже его "головняком" мягко выражаясь (да и суммы налога как и штрафы за нарушения - повыше)!
ПОЭТОМУ, прежде чем писать - изучите мат.часть. В нашей стране и В НАШЕ ВРЕМЯ - незнание законов и практики судов и налоговой в том или ином вопросе - НЕ освобождают от ответственности (от "конских" штрафов)! Как говорила телеведущая: "постукають у двері до кожного", спите ли Вы спокойно (в расчете на свой статус фоп-а-арендодателя), или - нет.
Откровенно - вы какуюто ахинею несете, уж извините.
Какието нагугленые практики... Контрольные закупки... ЧЕГО?? Покупка квартиры? Продажа? Сдача в аренду??? Так я по договрам сдаю... У меня нет черной кассы...
У меня несколько объектов в здаче, свой дом, земли...
Я первый раз слышу такую ДИЧЬ.
Вы хоть раз видели кабинет ФОПа на tax.gov.ua? Там все земли и прочая чухня указаны... Вы чтото не то себе понагугливали...
Мне не нужно учить матчасть... Я уже не первый год занимаюсь этим...
Я вам немножечко открою свой експирианс. Одно время я занимался торговлей алкоголя без лицензий и каких либо документов. Я был в обороте у СБУ и отдела К(тот что по комерсам). У меня дома были обыски и выносы, с изъятием автопарка на штрафплощадку как улик... И как видите - пишу вам тут. Так что ваши выпады - что-то смешное для меня.
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 580
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 20 сер, 2025 18:26
kingkongovets написав:
сам я їх не бачив і не маю уявлення у що вони вірять і за що готові працювати
барабашов написав:Арабы заходят или наши бывшие кошерные меламудоземляки?
Готовы работать за 10% годовых или меньше?
Верят в стабильность гривны после окончания финансирования потужности или в то что арендаторы по курсу 100+++ так и продолжат платить валютную ставку за метр(демпинговую по факту)?
Рили про іноземців розповіли?
Аукціон на підвищення провели...
Якщо все так, то вони не даремно їдять свій хліб.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9611
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2345 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Сер 20 сер, 2025 18:41
UA написав: kingkongovets написав:
сам я їх не бачив і не маю уявлення у що вони вірять і за що готові працювати
барабашов написав:Арабы заходят или наши бывшие кошерные меламудоземляки?
Готовы работать за 10% годовых или меньше?
Верят в стабильность гривны после окончания финансирования потужности или в то что арендаторы по курсу 100+++ так и продолжат платить валютную ставку за метр(демпинговую по факту)?
Рили про іноземців розповіли?
Аукціон на підвищення провели...
Якщо все так, то вони не даремно їдять свій хліб.
ні, колишні власники
шось ви останнім часом постійно мимо лупите
і до речі такий формат, коли всі зацікавлені роблять свої пропозиціі давно вже нормальна практика
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11837
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2731 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 20 сер, 2025 19:11
Bobua написав: flyman написав: Freza написав:
Так тут же доказали, что война это драйвер рынка недв.
Пока денежки текут рекой…корупция, военные заработки и т.д.
Наоборот, умные люди говорят, что самые сложные времена начнутся как раз после…
фондового ринку як такого нема, є ОВДП/ОЗДП,
хто має можливість, то валюту може вивозити готівкою як хотаб,
залишається РН, особливо, для невідбілених коштів, от і "драйвер росту"
......
Тут хтось писав, що у Донецьку квартири майже не відбирали.
Але то так собі приклад.
Донецьк нині тоне в лайні. А жителів може не дуже терорять, бо легко здались, і на демонстрації ходили про “мир, дружбу” з москалями.
......
Херсон, вроде, не тонет -- а тоже не отобрали.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10303
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25332
|17162167
|
|
|1380
|6692952
|
|
|3
|73165
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|