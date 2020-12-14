RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12468124691247012471>
Повідомлення Додано: Суб 23 сер, 2025 17:26

  kingkongovets написав:
gonchik74 написав:
  kingkongovets написав:а136 уже практически готов, обещают сдать в этом квартале

Звідки така інфа? В будинковій групі прогноз на перший 26-го.
з відділу продажів

Пора Карпіловському укладати нове парі)))
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1034
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 23 сер, 2025 17:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хто такий Карпіловський?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10614
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 23 сер, 2025 17:30

  kingkongovets написав:новий з’їзд з Подільського мостового переходу на Трою

https://www.facebook.com/share/p/1GYWH4 ... tid=wwXIfr

Земельна ділянка на Городищі на скільки виросте?
Рівно 2 км по дорозі до развязки Шухевича - Бальзака.
UA
 
Повідомлень: 9620
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2347 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 08:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Почему-то в других нормальных странах тыкать на гос чиновников и требовать от них отчёта и эффективности расходов бабла налогоплательщиков это нормально. Но у ККЦ это вызывает зневагу.
Я не украл ни единой копейки, Кинконговец, за всю свою жизнь.
Я лишь спросил куда девают мои.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5437
З нами з: 17.12.22
Подякував: 192 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 08:40

  Investor_K написав:
  Бетон написав:Почему-то в других нормальных странах тыкать на гос чиновников и требовать от них отчёта и эффективности расходов бабла налогоплательщиков это нормально. Но у ККЦ это вызывает зневагу.
Я не украл ни единой копейки, Кинконговец, за всю свою жизнь.
Я лишь спросил куда девают мои.

Не вкрали жодноі копійки, бо не було такоі можливості. Нічим хизуватися. Я Бетону не довіряю

Моему номеру телефона 25 лет. Мне доверяют множество людей. У меня была и есть возможность воровать.
Меня воспитал отчим, мастер спорта, человек слова и принципов. И я никогда не буду, например, продавать памятники, гробы, наркотики и воровать деньги налогоплательщиков. Потому что себя не обманешь.
Дедуля, ты вроде жизнь прожил, а ума ноль
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5437
З нами з: 17.12.22
Подякував: 192 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 09:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:У меня была и есть возможность воровать.

Не, дядь... Оно ТАМ работает по другому. Тебе заносят лям-другой баксов в неделю чтоб ты подмахнул бумаженцию... И если ты не возьмешь этот лям хабаря чисто принципиально - найдут того кто возьмет. Если ты не будешь покладистым, тебя просто подвинут с должности. Спокойно, или через канаву с дыркой в башке.
Принципиальных(правильно воспитанных) там не любят, оттого их там нет. И даже на захудалого "главу района" у вышестоящих перцев есть папочка компромата...

Это другая игра, и то что ты говоришь про "есть возможность тырить" - это крохи со стола.
dimo_0n
 
Повідомлень: 586
З нами з: 21.10.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 10:56

  dimo_0n написав:
  Бетон написав:У меня была и есть возможность воровать.

Не, дядь... Оно ТАМ работает по другому. Тебе заносят лям-другой баксов в неделю чтоб ты подмахнул бумаженцию... И если ты не возьмешь этот лям хабаря чисто принципиально - найдут того кто возьмет. Если ты не будешь покладистым, тебя просто подвинут с должности. Спокойно, или через канаву с дыркой в башке.
Принципиальных(правильно воспитанных) там не любят, оттого их там нет. И даже на захудалого "главу района" у вышестоящих перцев есть папочка компромата...

Это другая игра, и то что ты говоришь про "есть возможность тырить" - это крохи со стола.

Так если у нас настолько минимальны отличия в организации жизни нэнькы от ЮФО снигерии или их Забайкальского края - то стоит ли сражаться с лаптеногими до последнего бусифицированного щирого парагвайца(под спив писэнь что сегодня забьют эфиры шмарафонов)?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5316
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 13:51

Бетоне, я ще життя не повністю прожив.
Трохи ще залишилося +- 50 років. Є час навчатися.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10614
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 15:17

  Бетон написав:Я не украл ни единой копейки

Зато ты работал на тех, кто ворует ...

И ничего, принципы не пошатнулись ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11943
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 17:33

  Investor_K написав:Хто такий Карпіловський?

Інфлюенсер, укладав парі з забудовником, з 48:30 дивитися: https://www.youtube.com/watch?v=IhaoBTqRKwo
Sandor
 
Повідомлень: 42
З нами з: 27.08.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12468124691247012471>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25332 17168957
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 16:46
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6693305
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73229
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4319)
24.08.2025 23:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.