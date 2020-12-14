Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Vadim_ написав:Може нічого нового не розкажу експертам ринку , але взагалі , гіпс і інше приблизно + 65% (до війни)на український Кнауф , про більш якісний Польський Ригиипс можна забути. Робота гіпсарів також приблизно так підвищилась. Вообщем сьогодні стартанул...
а шо рігіпс перестали возити бо не беруть? чи в чому проблема? думаю попит на якісні матеріали нікуди не пропаде. зменшиться разом з ринком
+65% це не багато. баночка пепсі в сільпо в 22 році була 12 гривень, зараз 28. і так майже з усім
Завезите. Не багато...? Пепси бодяжат в Украине. Не вникал в тему Ригипс , купил Кнауф так как Ригипса нету в Днепре ,у Вас зарплата также синхронно повысилась так?
Бетон написав:По слухам в 26 году из Киева выйдет больше миллиона. Не знаю на сколько это отвечает действительности. Кто что слышал
Прямо выйдет ? Не выедет, пешком ... ? Миллион ?
А куда ? )
"Опять эта неопределенность"
Тебя же отчим учил конкретности Тебя в институте учили точным расчетам
А ты оказался недостойным учеником ... образование тебе давали, но ты от него отказался
Так говорят люди.
Я спрашиваю, а не утверждаю. . Но знаю точно, что из Чернигове в Киев перевозят архивы МВД и нацгвардии. Это точно, потому что в архиве работает мой знакомый. На очереди архивы запорожской области. Частично перевозят в Киев и Львов. Во Львове архивные склады поменьше. Так что я бы обратил на эту информацию внимание
Уровень твоей информации = нулю
Твои "знакомые" - это кто-то, где-то написал в фейбуке
Не багато...? Пепси бодяжат в Украине. Не вникал в тему Ригипс , купил Кнауф так как Ригипса нету в Днепре ,у Вас зарплата также синхронно повысилась так?
Украина - страна, в которой традиционно зарплата имеет не доминирующий вес в определении СС, а соответственно цены. Во времена резких девалов зарплаты в валютном исчислении резко падали, но отечественные товары в грн дорожали, а импортные дорожали пропорционально "росту" валюты относительно грн. Поэтому, рост сс ведет к росту цены, а рост или не рост зарплат влияет только на объем розничных продаж. Есть еще оптовые продажи, которые делают продавцам стройматериалов основную кассу, а розничные мало кого интересуют кроме магазов, через которые они осуществляются.
Слышать теоретическое говно "специалистов" не интерено , если кому интересно буду информировать реалиями рынка на сейчас Работа по простенку была 200 а сейчас 320..., материалы +- столькоже. Надіюсь с цінами на ремонт квіточки зрозуміло ?Адекватним Могу віложить прайс на работу, материалі и подьом в квартиру...
Frant написав:У 2025–2026 роках з України виїдуть ще майже 400 тисяч людей — прогноз Офіса міграційної політики
Виїзжать з якихось депресивних сіл чи пгт. В Києві з 1991 року тільки приріст. Навіть ті хлопці 18-22 що зараз виїзжають - чи це ЦА на купівлю Варшавського чи Грейт?
Колоссальная ошибка керманычей-крепких-дерибанычей разрешить выезд молодых мужчин 18-22 лет. Они настойчиво хотят проиграть войну, причем вдребезги, по польский кордон. Ошибка на ошибке, дерибан на анархии, деиндустриализация на депопуляции, клоуны на высших должностях, вместо арены цирка. Посему - итог предсказуем.
НЕ читал, НО из комментов что слышал - склоняюсь к след. версии: задумка в том, чтобы показать ВСЕМ (включая ЕС и наших ранее выехавших парней) нашу "свободность", мол, все, выезд свободен законом, если вас на западе начинают щемить или ностальгия замучила, дорого жить "там" - можете возвращаться учиться и работать здесь и сможете выехать когда захотите ДО 22 лет! А кроме того - "спустить пар", выпустив за границу часть потенциальных и реальных участников картонного майдана (кто с бабками) в преддверии выборов. А еще - КабМину этим законом дали полномочия по изменению условий выезда (захлопнуть калитку на границе).
Vadim_ написав:Слышать теоретическое говно "специалистов" не интерено , если кому интересно буду информировать реалиями рынка на сейчас Работа по простенку была 200 а сейчас 320... Надіюсь с цінами на ремонт квішточки зрозуміло ?Адекватним Могу віложить прайс на работу, материалі и подьом в квартиру...
барабашов написав:Куда выедет? В какие жилые помещения? М25-60 тоже?
Европа большая - новые ЖК строятся постоянно. И не в темпах Киева (дом за 7 лет).
Насчет М25-60: то они на "после Пэрэмогы" планы дают:
«Наша оцінка базується на тому, що не повернеться 70% українців, котрі знаходяться за кордоном. Після закінчення військових дій, на жаль, в нас не буде стрімкого економічного злету. І це спричинить нову хвилю трудової міграції з України. За нашими оцінками, додаткова хвиля може стосуватись навіть 2 млн українців. ......», – розповів голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник.