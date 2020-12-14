Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Миша-клиент написав:НЕ читал, НО из комментов что слышал - склоняюсь к след. версии: задумка в том, чтобы показать ВСЕМ (включая ЕС и наших ранее выехавших парней) нашу "свободность", мол, все, выезд свободен законом, если вас на западе начинают щемить или ностальгия замучила, дорого жить "там" - можете возвращаться учиться и работать здесь и сможете выехать когда захотите ДО 22 лет! А кроме того - "спустить пар", выпустив за границу часть потенциальных и реальных участников картонного майдана (кто с бабками) в преддверии выборов. А еще - КабМину этим законом дали полномочия по изменению условий выезда (захлопнуть калитку на границе).
стільки теорій і всі якісь бестолкові. випустили молодих бо це ніякне вплине на мобілізацію. 25-60 ще мільйонів пять точно є
kingkongovets написав:Станом на серпень ціна оренди житла в Києві за останнє півріччя зросла на майже чверть з лютого 2025 року. В цілому вартість оренди подорожчала на 23,3% (з 20 275 грн до 25 000 грн).
