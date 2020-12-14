RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Пон 01 вер, 2025 15:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Олежан написав:
  Faceless написав:
foxluck написав:[quote="5886309:fox767676"]А чому не uSD ? Чи це обмнження тільки для Геном ?

Genome тільки з Євро працює.
Доречі опробував виведення через Геном з пейпал. З самого пейпалу без комісії, потім якщо в Україну то 1 ойро за переказ


який ліміт на переказ з укр?[/quote]Якщо ви про ліміти Геном, то це індивідуально, але заповнюєте анкету, тисяч 10 ойро на місяць дадуть без проблем, якщо треба більше то мабуть треба бамажки готувати
