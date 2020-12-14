Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Бетон написав:Я так понимаю, осень зима будет без э.э. жк с генераторами, вероятно, будут в тренде
Без электрики - то еще такое, а вот если без газа... -- ЖК с собственной угольной котельной я что-то не припоминаю
Не всегда прогресс воспринимается позитивно. В глубоком детстве, пару лет жили в сталинке на Татарке, во двор привозили осенью огроменную кучу угля. Я так понимаю, там была котельная на угле. Красота. Весь двор в угольной пыли. Эта пыль заносилась в квартиру. Дети лепили снеговиков черно-белого цвета.
Hotab написав:airmax78 А особливо якщо врахувати, що зазвичай саме в момент вмикання живлення (після перерви) всі навалюються максимально: автоматично вмикаються вже охолонувші бойлери і теплі підлоги, хто хотів прати - також швидко почне (а раптом зникне?) . Так само плити. А найцікавіше , що в будинковому чаті всі закликатимуть «не вмикайте все одразу» , і після заклику самі йдуть і вмикають 😅
В Кампусе хоть рвз так выгорала проводка и трансформатор на дом? Про другие подобные случаи, там где вроде бы жлобозастройщик по временной схеме дом на триста электроквартир в 25этажей запитывал да так с доками новым собственникам и отдавал, помню, писали тут.
Багато років не було жодних проблем. Але минулої осені, в акурат якраз співпав джекпот, що і віялові вимкнення світла, і опалення не було (перехід на осбб з УК, як наслідок дахову котельню передавали на баланс) , і якась гілка нашої розподільної підстанції не витримала. Десь добу майже були більше без, чим «з». Моя батарея підтримала життя в квартирі, але запамʼяталось. Більше проблем не було. Очікую що будуть. Але вже через кацапів .
Чуєш, а це правда що ти потрапив в руки Клопотенка?
fox767676 написав:Просто хотелось бы что-то типа соцопррса. В каких домах/жк генераторы обеспечивает все потребности, а в каких только лифты , отопление воду
Думаю "всі потреби" тільки в приватних. Або може в якійсь Липинці ще Це ж просто скажені потужності треба
О, в Липинке газовые плиты и нормальные кирпичные стены. Невысокая этажность и нет панорамных окон. Правда, есть проблемы с канализацией, которая без насосов не работает. Может уже проблему решили - не знаю. Но она была. Так что Липинка - это хороший пример.
Багато років не було жодних проблем. Але минулої осені, в акурат якраз співпав джекпот, що і віялові вимкнення світла, і опалення не було (перехід на осбб з УК, як наслідок дахову котельню передавали на баланс) , і якась гілка нашої розподільної підстанції не витримала. Десь добу майже були більше без, чим «з». Моя батарея підтримала життя в квартирі, але запамʼяталось. Більше проблем не було. Очікую що будуть. Але вже через кацапів .
Чуєш, а це правда що ти потрапив в руки Клопотенка?
Моя улюблена тема про генератори в звичайних багатоповерхових будинках... У мене в будинку за консьєржа 250 грн не поспішають заплатити, разраховуючи мабуть, здохнути раніше чим місяць скінчиться.
Хтось може графік роботи генератора розрахувати для того щоб всіх він влаштував? Маю на увазі пенсів які погулять хочуть, мам з дітьми протягом доби та наприклад кого немає вдома, або на роботі цілий день і ліфт потрібен максимум два рази. Чи будуть всі платити однакову немаленьку суму враховуючи що потреби в електриці майже протилежні? Чи почнеться суперечкі куди пропадає солярка, чуму умовні перші п'ять поверхів перестали платити за ліфти, а вода в них і так є. Я вже не кажу за наведенні моделі маловідомих виробників генераторів та їх обслуговування...