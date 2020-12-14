|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 вер, 2025 14:55
airmax78 написав: Slon_Nosov написав:
:twisted: Моя улюблена тема про генератори в звичайних багатоповерхових будинках...
У мене в будинку за консьєржа 250 грн не поспішають заплатити, разраховуючи мабуть, здохнути раніше чим місяць скінчиться.
Хтось може графік роботи генератора розрахувати для того щоб всіх він влаштував? Маю на увазі пенсів які погулять хочуть, мам з дітьми протягом доби та наприклад кого немає вдома, або на роботі цілий день і ліфт потрібен максимум два рази. Чи будуть всі платити однакову немаленьку суму враховуючи що потреби в електриці майже протилежні?
Чи почнеться суперечкі куди пропадає солярка, чуму умовні перші п'ять поверхів перестали платити за ліфти, а вода в них і так є.
Я вже не кажу за наведенні моделі маловідомих виробників генераторів та їх обслуговування...
Приватний будинок з підвалом треба мати!
Якщо в ліфті стоїть СКД, то можна заморочитись та розкидувати витрати на ліфт за фактичне користування.
В Грузии, помню, решили сделать сильно проще: один подъем - одна монетка...
Додано: П'ят 05 вер, 2025 14:58
так, ще треба врахувати на який поверх їде ліфт, бо 5-й поверх в п'ять разів ближче за 25-й. Щось мені підказує що ця ідея така собі....
а ще треба слідкувати щоб сусіди нікого на шару не катали.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 15:01
вищий поверх, кращі краєвиди, дорожче продається ... багаті платять, чи плачуть?
