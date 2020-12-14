|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 вер, 2025 10:37
fox767676 написав: Бетон написав:
Які ви "скучниє". Я звик про..обувати гроші сам. Це весело
чего так грустно?
я нормально поигрался с пифами в 2010-13 гг.
золото в последние годы себя оправдало
а вот с однушкой купленной на стыке 12-13 был бы епикфейл, если бы не гривневая ипотека
а як використовувалась однушка?
kingkongovets
Повідомлень: 11870
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2735 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 вер, 2025 11:24
kingkongovets написав:
а як використовувалась однушка?
50/50 терміну - мешкав я, здавав знайомим з дисконтом
fox767676
Повідомлень: 4203
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 185 раз.
Додано: Сер 10 вер, 2025 11:35
fox767676 написав: kingkongovets написав:
а як використовувалась однушка?
50/50 терміну - мешкав я, здавав знайомим з дисконтом
і ринкову вартість цих послуг за цей період ви враховуєте?
та й дисконт той - він же з вашої кишені, вона могла би заробити більше
kingkongovets
Повідомлень: 11870
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2735 раз.
Додано: Сер 10 вер, 2025 12:45
Faceless написав:
Якась блогерка викладала - здається та сама, і ціна приблизно та ж
Тогда она стоила чуть ли не триста, и мы с Кингом спорили по поводу сколько она в аренде может затянуть, ну и отсюда цена по правилу хотя бы 150ти аренд(а не 250+)
Кинг писал что там под ремонт активно скупают по сходной цене(2-3куе метр) как я указал максимум за неё.
А эта стоила больше пяти за метр.
барабашов
Повідомлень: 5351
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 362 раз.
Додано: Сер 10 вер, 2025 13:01
kingkongovets написав: fox767676 написав: kingkongovets написав:
а як використовувалась однушка?
50/50 терміну - мешкав я, здавав знайомим з дисконтом
і ринкову вартість цих послуг за цей період ви враховуєте?
та й дисконт той - він же з вашої кишені, вона могла би заробити більше
вона лоусегментна, тому здавати по 150 чи 200, чи взагалі не здавати, не мало принципової різниці
перші здачі взагалі пішли на перекомплектацію техніки та меблів успадкованих від попередних власників
з віком стану більш прижимистим, то може здача стане більш актуальною, зараз ці гроші ні про що.
Здавати її не цікаво, в мене на клауд-сервіси\навчання більше витрається, питання стоїть чи перенести ці метри на правобережжя Києва ближче до центру, чи взагалі значно західніше
fox767676
Повідомлень: 4203
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 185 раз.
Додано: Сер 10 вер, 2025 13:16
барабашов написав: Faceless написав:
Якась блогерка викладала - здається та сама, і ціна приблизно та ж
Тогда она стоила чуть ли не триста, и мы с Кингом спорили по поводу сколько она в аренде может затянуть, ну и отсюда цена по правилу хотя бы 150ти аренд(а не 250+)
Кинг писал что там под ремонт активно скупают по сходной цене(2-3куе метр) как я указал максимум за неё.
А эта стоила больше пяти за метр.
Так ця не під ремонт, а з ремонтом
Знайшов те повідомлення , не рік тому, а в квітні виставили за 300к
Faceless
- Модератор
Повідомлень: 36579
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8241 раз.
fox767676 написав:
вона лоусегментна, тому здавати по 150 чи 200, чи взагалі не здавати, не мало принципової різниці
у 2013 здавав за 3000 грн
у гіршому стані, зі старою ще технікою
fox767676
Повідомлень: 4203
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 185 раз.
