RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12490124911249212493
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 10:37

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  Бетон написав:Які ви "скучниє". Я звик про..обувати гроші сам. Це весело


чего так грустно?
я нормально поигрался с пифами в 2010-13 гг.
золото в последние годы себя оправдало
а вот с однушкой купленной на стыке 12-13 был бы епикфейл, если бы не гривневая ипотека
а як використовувалась однушка?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11870
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 11:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:а як використовувалась однушка?


50/50 терміну - мешкав я, здавав знайомим з дисконтом
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4203
З нами з: 13.06.20
Подякував: 401 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 11:35

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  kingkongovets написав:а як використовувалась однушка?


50/50 терміну - мешкав я, здавав знайомим з дисконтом
і ринкову вартість цих послуг за цей період ви враховуєте?

та й дисконт той - він же з вашої кишені, вона могла би заробити більше
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11870
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 12:45

  Faceless написав:
striped написав:А это не та квартира которую с год назад в ФБ выставили с посылом "надо брать, срочно, бо это жемчужина..." ?
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11955814
Якась блогерка викладала - здається та сама, і ціна приблизно та ж

Тогда она стоила чуть ли не триста, и мы с Кингом спорили по поводу сколько она в аренде может затянуть, ну и отсюда цена по правилу хотя бы 150ти аренд(а не 250+)
Кинг писал что там под ремонт активно скупают по сходной цене(2-3куе метр) как я указал максимум за неё.
А эта стоила больше пяти за метр.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5351
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 13:01

  kingkongovets написав:
fox767676 написав:
  kingkongovets написав:а як використовувалась однушка?


50/50 терміну - мешкав я, здавав знайомим з дисконтом
і ринкову вартість цих послуг за цей період ви враховуєте?

та й дисконт той - він же з вашої кишені, вона могла би заробити більше

вона лоусегментна, тому здавати по 150 чи 200, чи взагалі не здавати, не мало принципової різниці
перші здачі взагалі пішли на перекомплектацію техніки та меблів успадкованих від попередних власників
з віком стану більш прижимистим, то може здача стане більш актуальною, зараз ці гроші ні про що.
Здавати її не цікаво, в мене на клауд-сервіси\навчання більше витрається, питання стоїть чи перенести ці метри на правобережжя Києва ближче до центру, чи взагалі значно західніше
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4203
З нами з: 13.06.20
Подякував: 401 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 13:16

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  Faceless написав:
striped написав:А это не та квартира которую с год назад в ФБ выставили с посылом "надо брать, срочно, бо это жемчужина..." ?
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11955814
Якась блогерка викладала - здається та сама, і ціна приблизно та ж

Тогда она стоила чуть ли не триста, и мы с Кингом спорили по поводу сколько она в аренде может затянуть, ну и отсюда цена по правилу хотя бы 150ти аренд(а не 250+)
Кинг писал что там под ремонт активно скупают по сходной цене(2-3куе метр) как я указал максимум за неё.
А эта стоила больше пяти за метр.
Так ця не під ремонт, а з ремонтом
Знайшов те повідомлення , не рік тому, а в квітні виставили за 300к
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36579
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8241 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 13:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  fox767676 написав:вона лоусегментна, тому здавати по 150 чи 200, чи взагалі не здавати, не мало принципової різниці


у 2013 здавав за 3000 грн
у гіршому стані, зі старою ще технікою
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4203
З нами з: 13.06.20
Подякував: 401 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12490124911249212493
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25336 17186886
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 вер, 2025 18:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6697777
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73596
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.