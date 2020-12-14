|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Додано: Чет 11 вер, 2025 08:32
"«Метро на Троєщину так і не буде», – Бахматов.
Голова Деснянської РДА каже, що киян уже 40 років «годують обіцянками», але насправді навіть сучасного проєкту метрополітену не існує."
Дякую за правду, а то я вже зачекався😁
поздравляю всех жителей Троещины
осталось еще про Виноградарь правду рассказать
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 545
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 11 вер, 2025 08:41
На Троєщині живе старий корч маразматик. Поки його не прикопаємо в яму 2*1 метр , не буде там розвитку.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16220
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2486 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Чет 11 вер, 2025 10:57
Феодал написав:
"«Метро на Троєщину так і не буде», – Бахматов.
Голова Деснянської РДА каже, що киян уже 40 років «годують обіцянками», але насправді навіть сучасного проєкту метрополітену не існує."
Дякую за правду, а то я вже зачекався
поздравляю всех жителей Троещины
осталось еще про Виноградарь правду рассказать
На Вєнік процес принаймні йде
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36581
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8241 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
