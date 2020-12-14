RSS
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 20:17

А куди це всі поділися? Невже й обговорення слідом за кржн вниз?
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 20:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тоді точно буде дешевше
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 13:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Умное можете что-то написать?
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 15:47

  foxluck написав:
  foxluck написав:
  Олежан написав:який ліміт на переказ з укр?

Еквівалент 100к гривень на 1 банк в місяць.
Є десь 12-15 банків з більш-менш адекватними комісіями на переказ валюти на іноземну картку або витягуванням з картки (біля 1%). Множимо на 100к кожен.

Розглядав таке, але навіть на не захмарній сумі в 50 к евро лише на комісіях втрата 500. Зробити папери , перевезти фізично таки значно дешевше. А робити папери при частому перекиданню на загальну суму 50к євро для банка-ресипієнта все одно доведеться. Він не буде терпіти довго щомісячні закидання по 10 к євро з різних рахунків від людини, яка не має доходу (світлого, оподаткованого) розміром хоча б 5 куів/міс

Посмотрим с другой стороны.
50К евро упала на счёт одномоментно, или капало в течение многих лет?
Если второе, то зачем их мариновать на украинском счёте, а не инвестировать в течение этих долгих лет за рубежом, чтобы поиметь на текущий момент как минимум 60к, после всех комиссий и вычетов?
Сэкономлено 500 евро - ну круто, чё.
На цветы и шоколадки сколько в год тратите? Вроде не так давно интересовались сами на другой ветке у кого-то.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 15:56

зачем их мариновать на украинском счёте, а не инвестировать в течение этих долгих лет за рубежом


Менше чим за рік. Куди треба інвестувати і що можна було отримати?

Сэкономлено 500 евро - ну круто, чё

За рік втратити 500 євро для мене це багато.
Я не на стільки заможний як ви, мабуть

Ну і якщо все ж виїздний, то мені простіше щоразу виїжджаючи по справах чи на відпочинок брати 10к кешу (без паперів) і заносити в банк в тій самі Варшаві. Ні для таможні, ні для банку в цьому випадку не треба нічого.
Ну тобто з 1% комси особисто мені ці переводи грошей з укр банку в європейський не цікаві. Але комусь можуть бути цікаві, мабуть.

На цветы и шоколадки сколько в год тратите?

Вам там нічого не дістанеться
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:25

  Hotab написав:anduzenko
зачем их мариновать на украинском счёте, а не инвестировать в течение этих долгих лет за рубежом


Менше чим за рік. Куди треба інвестувати і що можна було отримати?

Сэкономлено 500 евро - ну круто, чё

За рік втратити 500 євро для мене це багато.
Я не на стільки заможний як ви, мабуть

Ну і якщо все ж виїздний, то мені простіше щоразу виїжджаючи по справах чи на відпочинок брати 10к кешу (без паперів) і заносити в банк в тій самі Варшаві. Ні для таможні, ні для банку в цьому випадку не треба нічого.
Ну тобто з 1% комси особисто мені ці переводи грошей з укр банку в європейський не цікаві. Але комусь можуть бути цікаві, мабуть.

На цветы и шоколадки сколько в год тратите?

Вам там нічого не дістанеться


А можно подробней? Разрешили переводы из Украины?
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:34

  rjkz написав:А можно подробней? Разрешили переводы из Украины?

То не про "полноценные переводы", а валютный P2P - со всеми вытекающими.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Куди треба інвестувати і що можна було отримати?

1. Просто положить на счёт брокера - 2.2%.
2. Бонд-етф (типа iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF) - 3.31%.
3. Сток-етф (типа iShares Core MSCI Europe ETF) 3% дивиденды и 15% рост курса.

Вам там нічого не дістанеться

Мне-то ладно. Как там хорватки, в 500 евро вкладываются?

Менше чим за рік.

Куда ушли доходы за предыдущие года?
Востаннє редагувалось anduzenko в Пон 15 вер, 2025 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:44

Как там хорватки, в 500 евро вкладываются?


Треба в ЮА питати. Йому тільки платно вже
А я завжди тільки по любві. У мене нічого не виходить коли я відчуваю фальш і меркантильні наміри. 😅

2 Коля: дозволили до 50к грн в міс з одного банку. І не з кожного.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 16:46

  Hotab написав:anduzenko
Как там хорватки, в 500 евро вкладываются?


Треба в ЮА питати. Йому тільки платно вже
А я завжди тільки по любві. У мене нічого не виходить коли я відчуваю фальш і меркантильні наміри. 😅


Просто не любили вы по-настоящему. Чтобы весь мир к её ногам. За один только удивлённый взгляд.
