RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12504125051250612507
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 21:25

Мне вот кстати интересно.А ежели Польша депортирует украинца за что-нибудь,а у него там недвига- то как быть? В жизни всякое бывает.
Удаленно продавать за копийки? Если там въезд лет на 10 запретили.
Надежнее у нас покупать. Гражданства точно не лишат и не депортируют.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 815
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 21:39

  Господар Вельзевула написав:Мне вот кстати интересно.А ежели Польша депортирует украинца за что-нибудь,а у него там недвига- то как быть? В жизни всякое бывает.
Удаленно продавать за копийки? Если там въезд лет на 10 запретили.
Надежнее у нас покупать. Гражданства точно не лишат и не депортируют.


Вельзевулыч, рад видеть!
Вы как? рещились на Киев ?
Меня русско-фашистские захватчики временно выкурили из матери городов.
Кантуюсь в Ужгороде. Тут норм, оптимальный этно-культурный фон.
Застроили так что почти Прага. Но и цены стремятся. Пока в коммодитис и амер.фонда.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4321
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 08:33

  The_Rebel написав:
  Vadim_ написав:
  Frant написав:Что то как то приуныли дорожайныки.
Перестали пачками появляться и писать галиматью про дефицит и рост цен.
А что случилось, ребята?
В провинцию съездили, увидели, сколько населения там осталось?

А Вы купите,сначала
Потом бабло в ремонт, мебель ..., что бы модно

Франту давно пора поміняти свої хрущики на більш сучасне житло. Гляди і побачить світло в кінці тунелю, адже на хрущі оренда вниз і тренд в одну сторону, тому зрозуміло його всепропальський настрій). Наявність газу лише тимчасово і частково призупинила падіння.

П.с. В провінцію з'їздили, в містечку менше 100 тис. населення ціни новобудів не біля Окружної з поставкою в межах півроку 1300-1500, прийшлося взяти за 1000 з поставкою через півтора року. Будівництва всюди киплять


Щось для такого маленького містечка зовсім не мало.
Я в Вінниці в 2023 брав па 1000 за пів року до здачі.

Де знаходиться місто ? На ЗУ ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 2690
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3118 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 09:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11884
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 14:13

kingkongovets
І дача Флаймана для порівняння

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 16450
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 14:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:kingkongovets
І дача Флаймана для порівняння

Зображення
Учасник там помер?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36628
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1497 раз.
Подякували: 8245 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 14:55

Faceless
Так, в коментах там проорали з цього))
Питали, чи можна винести його?))
Hotab
 
Повідомлень: 16450
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 15:58

  Хомякоид написав: Щось для такого маленького містечка зовсім не мало.
Я в Вінниці в 2023 брав па 1000 за пів року до здачі.

Де знаходиться місто ? На ЗУ ?

Мукачево
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 797
З нами з: 01.06.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 16:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Як відкриють кордони ціни на Мукачево-Ужгород можуть скорегуватися, бо вже на рівні Болгарії. І багато новобудов автоматом йдуть під оренду. Хоча звісно локація сама по собі чудова і ці міста мають самоцінність. Хоча наче й головного архітектора Ужгорода заарештували, новобудови мені візуально подобаються. Не так як у Києві "все по 25". В моїй новобудові нема опалення, а то в інеті зустрічаються дорікання що в прівденній Європі типу Болгаріїї\Албанії нема опалення
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4321
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 16:24

  The_Rebel написав:
  Хомякоид написав: Щось для такого маленького містечка зовсім не мало.
Я в Вінниці в 2023 брав па 1000 за пів року до здачі.

Де знаходиться місто ? На ЗУ ?

Мукачево


Не прогадали.
Навіть після закінчення цього пи** думаю буде попит.

Щось ніхто з форумних в Києві окрім гостинки за 30 тис. з 22 року нічого не купив.
Або за кордоном або ЗУ
Хомякоид
 
Повідомлень: 2690
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3118 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12504125051250612507
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25336 17207038
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 вер, 2025 18:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6707562
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 74445
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6744)
27.09.2025 17:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.