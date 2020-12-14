RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12508125091251012511
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 05:45

  The_Rebel написав:
  Хомякоид написав: Не прогадали.
Навіть після закінчення цього пи** думаю буде попит.

Щось ніхто з форумних в Києві окрім гостинки за 30 тис. з 22 року нічого не купив.
Або за кордоном або ЗУ

У мене зірвалася іпотечна угода на Куренівці у лютому 2022, буквально на наступний тиждень була призначена, вже іпотеку Укргаз погодив. Але спробую ще в іпотеку ще пограти цієї зими в Києві, якщо дадуть. Колись вгадав у 2012р. перед девалом 2014р, мені здається і зараз дуже довго курс утримують на місці.
П.с. Дійсно, крайній хто купляв для себе в Києві з форуму - це ще Сержик був. Бетон ще купляє/продає багато, але це бізнес. Навіть Флаймен припинив своє оточення у дупах біля майбутніх шрт приватного сектору


Ні, хтось, здається ще був.
Там щось десь біля Сержику розглядалося.
Хтось з айтівців маючи однокімнатну, яка була замала, поліпшував умови проживання.
Однокімнатна, якщо не помиляюсь, десь на Лівому березі була.
Десь з роки два тому розмовляв зі своїм київським рієлтором, він казав, що угоди йдуть, навіть по дорученнях нема проблем (він робив угоди й для тих хто в Європі), але проблеми з виводом грошей для мене було камінем спотикання.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17795
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8705 раз.
Подякували: 5497 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 05:48

  The_Rebel написав:
  rjkz написав:
Так, я в курсі.
Але яке більш безпечне місце в Україні?
Й це прилітало місяць тому, й всі про це пам"ятають.
Ви можете згадати скількі за цей місяць прилитіло, наприклад, по Києву?
Все й не згадаєте?
Запит на безпеку - найдважливий в сенсі локації.
Нічого не коштує дорожче.
А ні "приватна річка" а ні "пуповість".

Ну крім безпеки я ще для себе додав в аналіз фактор міграції компаній на Закарпаття.Тобто співробітникам десь треба жити. Розглядав Ужгород, де зараз Фокс, бо розбудувався за останні 3 роки дуже сильно. Але він знаходиться на окраїні області. А Мукачево лише на 25% менше від Ужгорода, знаходиться близько до центру області, що багатьом може бути зручнішим, при цьому новобудов там в разів 5 менше. Тож попит мав би бути


А невже компанії опинилися на ЗУ не через питання безпеки?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17795
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8705 раз.
Подякували: 5497 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 08:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ух сьогодні й нічка була в Києві. Цього й боявся, що відносне затишшя протягом тижня аукнеться більш масованою атакою.

Думаю після такого обстрілу де-небудь у Варшаві чи Будапешті квартири подешевшали б удвічі за одну ніч. Але в Києві діють інші закони (імені Трибеки?), тож місцеву нерухомість лише закаляють такі вже майже пересічні події
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 800
З нами з: 01.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 08:11

  The_Rebel написав:Ух сьогодні й нічка була в Києві. Цього й боявся, що відносне затишшя протягом тижня аукнеться більш масованою атакою.

Думаю після такого обстрілу де-небудь у Варшаві чи Будапешті квартири подешевшали б удвічі за одну ніч. Але в Києві діють інші закони (імені Трибеки?), тож місцеву нерухомість лише закаляють такі вже майже пересічні події

Нічка ще триває
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10785
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12508125091251012511
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25336 17207591
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 вер, 2025 18:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6708091
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 74458
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.