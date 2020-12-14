RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12518125191252012521
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення

Зато не загорится.
Цель охладить дом зимой - выполнена успешно
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5551
З нами з: 17.12.22
Подякував: 196 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 04:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну вот и всё.
Блэкаут
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5551
З нами з: 17.12.22
Подякував: 196 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 05:01

  Бетон написав:Ну вот и всё.
Блэкаут


https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/10/8002084/

Ви що на лівому березі проживаєте ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 2696
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3121 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 05:26

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:Ну вот и всё.
Блэкаут


https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/10/8002084/

Ви що на лівому березі проживаєте ?

Да
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5551
З нами з: 17.12.22
Подякував: 196 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Почему за справедливые высказывания банят Франта?
Ведь можно в некоторых местах его постов просто подчеркнуть что он неправ и наше будущее большое и светлое и масло 2026-27-28-... будет всё жирнее и жирнее.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5424
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:12

  барабашов написав:Почему за справедливые высказывания банят Франта?
Ведь можно в некоторых местах его постов просто подчеркнуть что он неправ и наше будущее большое и светлое и масло 2026-27-28-... будет всё жирнее и жирнее.

Тому що франт -ватний г***)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1594
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12518125191252012521
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25352 17232719
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 жов, 2025 01:00
Господар Вельзевула
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6725824
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 75551
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15072)
10.10.2025 12:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.