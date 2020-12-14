RSS
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення

Зато не загорится.
Цель охладить дом зимой - выполнена успешно
Бетон
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 04:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну вот и всё.
Блэкаут
Бетон
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 05:01

  Бетон написав:Ну вот и всё.
Блэкаут


https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/10/8002084/

Ви що на лівому березі проживаєте ?
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 05:26

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:Ну вот и всё.
Блэкаут


https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/10/8002084/

Ви що на лівому березі проживаєте ?

Да
Бетон
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:56

  Бетон написав:Зображення

Зато не загорится.
Цель охладить дом зимой - выполнена успешно

А чего? Вроде ж по науке - минватой (осталось паро/ветро барьер установить и зашить композитом или просто оштукатурить). Утеплят сейчас фасад, крышу, подвал, поменяют трубы и окна, ограждение на балконах и лоджиях, демонтируют все кондиционеры, поменяют трубы и проводку, установят теплопункт и новое электрооборудование, зашьют композитом и дом будет совсем по-другому смотреться. Сделают благоустройство территории и ландшафтный дизайн и цена ракетой вверх.
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:23

  airmax78 написав:
  Бетон написав:Зображення

Зато не загорится.
Цель охладить дом зимой - выполнена успешно

А чего? Вроде ж по науке - минватой (осталось паро/ветро барьер установить и зашить композитом или просто оштукатурить). Утеплят сейчас фасад, крышу, подвал, поменяют трубы и окна, ограждение на балконах и лоджиях, демонтируют все кондиционеры, поменяют трубы и проводку, установят теплопункт и новое электрооборудование, зашьют композитом и дом будет совсем по-другому смотреться. Сделают благоустройство территории и ландшафтный дизайн и цена ракетой вверх.

Это в идеальном мире
А будет так.
Вата намокла. Намажут сверху клеем по сетке и покрасят.
И будет холодно
Бетон
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Треба тимчасово кудись переїхати. Особливо киянам, - "слуга народу" Безугла

"Наголошую на самосвідомості й практиці адаптації кожного: ваше життя і комфорт потрібні насамперед вам і вашим близьким. Запасайтеся, кооперуйтеся. А найкраще — розглянути тимчасовий переїзд цієї осені-зими за місто.

Особливо це стосується киян. Київ — стратегічна і символічна ціль. Можливо, що його "посадять" повністю. Повністю — це темрява без каналізації, водопостачання посеред зими.

Очевидно, що не можу залатати всі діри державного управління чи знешкодити росіян, але намагаюсь попередити та казати, як є", - додала нардепка.
GALeon
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Безкутня сонечко просто)
«Намагаюсь попередити» А не вгадала , ну так і слава Богу!)))
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Безкутня сонечко просто)
«Намагаюсь попередити» А не вгадала , ну так і слава Богу!)))
️Звертаюся до мешканців Києва: зробіть запаси води, продуктів, зарядіть пристрої автономного живлення. Ситуація складна, - Кличко

Енергетики вже повернули світло понад 423 000 киянам. Відновлення електропостачання триває, щоб у максимально стислі терміни повернути його й іншим споживачам, зазначив Кличко.

Крім того, відновлено роботу системи водопостачання, вона працює в штатному режимі.

Водночас, зазначив міський голова, в окремих будинках, де ще немає електрики, може не бути холодної води на верхніх поверхах, бо не працюють насоси підвищення тиску.
GALeon
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:56

  GALeon написав: Треба тимчасово кудись переїхати. Особливо киянам, - "слуга народу" Безугла

"Наголошую на самосвідомості й практиці адаптації кожного: ваше життя і комфорт потрібні насамперед вам і вашим близьким. Запасайтеся, кооперуйтеся. А найкраще — розглянути тимчасовий переїзд цієї осені-зими за місто.

Особливо це стосується киян. Київ — стратегічна і символічна ціль. Можливо, що його "посадять" повністю. Повністю — це темрява без каналізації, водопостачання посеред зими.

Очевидно, що не можу залатати всі діри державного управління чи знешкодити росіян, але намагаюсь попередити та казати, як є", - додала нардепка.


Бетон, может вот мой шанс зайти в Варшавский занедорого? Если месяца три света не будет? А как оформлять, наскальная живопись или глиняные таблички?
Господар Вельзевула
